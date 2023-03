Streik im VBN-Land: Diese Busse und Bahnen sind am Montag betroffen

Von: Marvin Köhnken

Teilen

Alle Linien der BSAG sind am Montag als Teil des VBN von den angekündigten Verdi-Warnstreiks betroffen. © Marcel Prigge

Auch der VBN ist am Montag von dem Mega-Streik betroffen. Vor allem in Bremen herrscht dann Stillstand. In Niedersachsen ist die Lage weniger eindeutig.

Bremen/Hannover – Der bundesweite Warnstreik betrifft auch den Nahverkehr in Bremen und das angrenzende Niedersachsen. Im Verkehrsverbund Niedersachsen/Bremen (VBN) fasst unser Überblick die komplizierte Lage zusammen, die der Streik der Gewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) im Nahverkehr verursacht. Der Fernverkehr der Deutschen Bahn fällt komplett aus.

Vom Streik betroffen sind diese Linien im VBN

Deutsche-Bahn-Nahverkehr (beeinträchtigt ab Sonntagabend): RE1, RE5, RE8, RE8, RB37, RB38, RB40, RB44, RB45, RB46, RB48, RB77, RB79, RB80/81, RB81, RB86 (Ersatzverkehr auf betroffenen Linien fällt aus)

(Ersatzverkehr auf betroffenen Linien fällt aus) Metronom: Alle Linien (RE2, RE3/RB31, RB32, RE4/RB41, RE30 und RE50, teilweise VBN) beeinträchtigt, weil Stellwerk-Teams der Deutschen Bahn und Werkstätten bestreikt werden.

beeinträchtigt, weil Stellwerk-Teams der Deutschen Bahn und Werkstätten bestreikt werden. Nordwestbahn: Voraussichtlich kein Verkehr (RS1, RS2, RS3, RS4, RS6 und RS30 im VBN) , weil die Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn streiken. Ein Ersatzverkehr für die Linien wird angestrebt, ist aber nicht garantiert.

, weil die Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn streiken. Ein Ersatzverkehr für die Linien wird angestrebt, ist aber nicht garantiert. Start: Linien im oder außerhalb des VBN sind voraussichtlich stark beeinträchtigt (unter anderem RB37).

BSAG: Alle Linien für Bus und Bahn in Bremen fallen aus.

in Bremen fallen aus. Weser-Ems-Bus: Angekündigt sind massive Einschränkungen im gesamten Weser-Ems-Busverkehr.

Nicht betroffen sind diese Linien im VBN:

Städtische Busunternehmen: AllerBus in Verden , BREMERHAVEN BUS in Bremerhaven , Delbus ins Delmenhorst sowie VWG in Oldenburg.

, BREMERHAVEN BUS in , Delbus ins sowie VWG in Regionalbus-Unternehmen: DH-Bus, DHE, Gebken & Gerdes, VDN, VDS, VGH, VOL, von Ahrentschildt und von Rahden

Für alle Verkehrsbetriebe im VBN-Gebiet verweist der Verbund auf die jeweiligen Websites seiner Partner. Unter anderem betroffen sind die Landkreis Diepholz, Verden, Oldenburg, Nienburg und Rotenburg, aber auch die Landkreise nördlich und westlich Bremen, die Teil des Verkehrsverbunds sind.