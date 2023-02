Hackerangriff auf Flughafen Hannover: Russland verantwortlich

Von: Marcel Prigge

Die Webseiten gleich mehrerer Flughäfen sind offline. Grund dafür sind russische Hacker. „Anonymous Russia” bekannte sich zu dem Cyberangriff.

Hannover – Cyberattacke auf verschiedene Flughäfen in Deutschland: Seit dem Donnerstagmorgen sind viele Internetauftritte verschiedener Airports nicht mehr erreichbar. Darunter auch der Flughafen Hannover. Offenbar steckt Russland hinter dem Hackerangriff.

„Anonymous Russia” bekennt sich zu Cyberangriff auf Flughafen Hannover

Die Website des Flughafens Hannover in Niedersachsen ist aktuell nicht erreichbar. Der Grund: ein Hackerangriff. Dieser kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Viele Reisende müssen sich derzeit aufgrund des Warnstreiks von Verdi, der für Freitag angekündigt ist, über Alternativen informieren.

Seit dem Donnerstagmorgen, 16. Februar, sind mehrere Internetseiten verschiedener Flughäfen nicht mehr erreichbar. Hinter dem Hackerangriff steckt offenbar die Gruppe „Anonymous Russia“. (Symbolfoto) © Nicolas Armer/dpa

Hinter der Attacke stecken offenbar russische Hacker. Wie die Hannoversche Allgemeine Zeitung berichtet, bekannte sich die Gruppe „Anonymous Russia” mit den Worten „Und wieder Nichtflugwetter in Deutschland“ beim Messenger Telegram zu dem Angriff. Anonymous habe die Server der Webseiten durch zu viele gleichzeitige Aufrufe in die Knie gezwungen.

Internetseiten mehrerer Flughäfen offline: Airport Bremen nicht betroffen

Neben dem Flughafen Hannover sind auch die Internetseiten der Airports in Nürnberg, Dortmund, Düsseldorf und Erfurt-Weimar offline. Der Airport in Bremen und der Flughafen Münster-Osnabrück sind bislang nicht von den Hacker-Angriffen betroffen.

Warnstreik am Freitag: Verdi rechnet mit starken Auswirkungen

Der angekündigte Warnstreik von Verdi soll frühmorgens am Freitag, 17. Februar, beginnen und in der Nacht von Freitag auf Samstag enden. Ob bis dahin die Internetseiten der Flughäfen wieder funktioniert, ist unklar. Mit der gemeinsamen Aktion der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, der Luftsicherheit und der Bodenverkehrsdienste rechnet die Gewerkschaft mit starken Auswirkungen im innerdeutschen Flugverkehr. Von den Streiks betroffen sind neben Hannover und Bremen auch die Flughäfen in Frankfurt/Main, München, Stuttgart, Hamburg und Dortmund.