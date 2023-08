Deutschlandtour und Brokser Markt 2023: Diese Straßen sind am Sonntag gesperrt

Von: Andree Wächter

Viel los in der Samtgemeinde am Sonntag: der Brokser Markt beginn und die TK Cycling Tour kommt. Für Autofahrer wird es zur Geduldsprobe.

Br.-Vilsen – Am Sonntag, 27. August endet die Deutschlandtour 2023 für Radprofis. Zwar führt der Streckenverlauf von Hannover nach Bremen nicht direkt am Marktplatz in Bruchhausen-Vilsen vorbei, doch die Rahmenrennen beeinflussen die Anreise zum Brokser Markt. Heißt konkret: Wer am Sonntag zu den Höhepunkten Frühschoppen mit Luftgitarrenwettbewerb oder am Nachmittag einen Marktbummel machen will, sollte mehr Anfahrtszeit einplanen. Es sind zeitlich begrenzt Straßen gesperrt. Die gilt besonders für die Anreise aus Hoya und Thedinghausen.

Brokser-Markt-Anreise: Behinderungen durch Rahmenprogramm der Deutschlandtour

Nach der Roadmap wollen die Radprofis ab 15 Uhr in Bücken sein. Und einige Minuten später in Hoya. Über Hilgermissen geht es weiter in den Landkreis Verden nach Thedinghausen. Dort sollen die Aktiven ab 15.45 Uhr eintreffen. Auf der Homepage der Deutschlandtour heißt es zur Verkehrssituation: Die jeweilige Straße in Durchfahrtsorten werden ca. 45 Minuten vor der Ankunft des Feldes gesperrt. Daher könnte sich die Anreise zum Brokser Markt verlängern.

TK Cycling Tour und Deutschlanstour in der Region rund um den Brokser Markt (Auszug) Okel (Abbiegung Okeler Straße) 9:11 - 10:45 Uhr Syke (Abbiegung Schnepker Straße) 9:17 - 10:57 Uhr Schnepke (Kreuzung Birkenweg /Schlattweg) 9:21 - 11:04 Uhr Emtinghausen (Kreuzung Syker Straße) 9:33 - 11:28 Uhr Schwarme (Kreuzung Kirchstraße) 9:37 - 11:27 Uhr Martfeld (Abbiegung Hauptstraße) 9:43 - 11:37 Uhr Loge 9:46 - 11:43 Uhr Hoya (Abbiegung auf dem Kuhkamp) 9:56 - 12:00 + 14:55-15:25 Uhr Blender (Kreuzung Blender Hauptstraße) 10:16 - 12:36 Uhr + 15:16-15:46 Uhr Thedinghausen (Abbiegung Syker Straße) 10:30 - 13:01 Uhr + 15:30-16:00 Streckenzusammenführungspunkt Adliges Holz / Thedinghausen 9:39 - 13:07 Uhr + 15:33-16:03 Uhr Alles zirka Zeiten / Quelle: deutschland-tour.com

Sobald das Feld und alle Begleitfahrzeuge passiert sind, gibt die Polizei die Sperrung wieder frei. Für weitere Streckenabschnitte wurden extra Streckenposten gesucht.

Die Deutschlandtour 2023 führt auch durch Bremen. Das Rahmenprogramm bring die Fahrer nach Bruchhausen-Vilsen. (Archivbild). © Deutschland Tour - Marcel Hilger

Während sich die Radprofis wie Nils Politt (Team Bora Hansgrohe), Pascal Ackermann (UAE) und Mads Pedersen (Lidl-Trek) auf den Weg nach Bremen machen, treten Hobbyrennradfahrer in die Pedalen. In Bremen gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm zur Deutschlandtour 2023. Dieses führt die Pedalritter auch die Samtgemeinde.

Die TK Cycling Tour ist auch für Hobby-Rennfahrer geeignet. Zwei Rundkurse werden angeboten, die Weserrunde (106 Kilometer) und die Bremer Runde (66 Kilometer). Dann werden rund 3.000 Aktive auf den Straßen unterwegs sein. Die Weserrunde führt über Schwarme, Martfeld und Hoya zurück nach Bremen. Die Radrennfahrer wollen zwischen 9.30 und 11.45 in der Samtgemeinde sein.