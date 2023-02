Sternhagelvoll und ohne Lappen: Brummifahrer baut Unfall auf der A1 bei Oldenburg

Von: Johannes Nuß

Beamte der Autobahnpolizei haben am Dienstag bei Oldenburg einen völlig betrunkenen LKW-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. © dpa/Symbol

Ein LKW-Fahrer hat auf der Autobahn A1 bei Oldenburg einen Unfall verursacht. Der Mann war dermaßen betrunken, dass er von der Polizeistation direkt ins Krankenhaus kam.

Oldenburg/Vechta – Beamte der Autobahnpolizei haben am Dienstag, 31. Januar 2023, einen sturzbetrunkenen LKW-Fahrer auf der Autobahn A1 bei Oldenburg in Niedersachsen aus dem Verkehr gezogen. Wie es in dem Bericht der Polizei heißt, musste der Mann mit rund 2,5 Promille in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Aber der Reihe nach. Am Dienstagnachmittag, 31. Januar 2023, war ein 24-jähriger Mann aus Osnabrück gegen 14:15 Uhr mit seinem Kleintransporter gerade auf dem Weg nach Hamburg, als er in Höhe der Abfahrt Lohne/Dinklage einen Sattelzug überholte. Während des Überholmanövers geriet allerdings der Sattelzug vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen, wo es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Kleintransporter kam.

Der Fahrer des Sattelzuges setzte seine Fahrt fort, zeigte weiter erhebliche Unsicherheiten und kam dabei mehrfach fast von der Fahrbahn ab. Zwischen den Anschlussstellen Vechta und Cloppenburg wurde der Fahrer auf einem Parkplatz von der Polizei kontrolliert. Der 46-jährige Mann aus Hamburg wirkte desorientiert und stark alkoholisiert. Die Durchführung eines Atemalkoholtests war zunächst nicht möglich und erst in der Dienststelle der Autobahnpolizei erfolgreich. Dieser ergab einen Wert von 2,5 Promille.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Weil gegen ihn zusätzlich ein Fahrverbot bestand, wird er sich auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde die Beschlagnahme des ausgehändigten Führerscheins von einem Richter angeordnet.

Nach der Blutentnahme durch einen Arzt wurde der 46-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Sein Zustand hatte sich im Laufe der Zeit verschlechtert, sodass eine medizinische Beobachtung erforderlich wurde.