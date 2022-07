„Eine Pandemie ist keine Privatveranstaltung“: Stephan Weil gegen Aufhebung der Isolationspflicht

Von: Marcel Prigge

Stephan Weil hat sich gegen eine Aufhebung der Isolationspflicht ausgesprochen. So würden alle Beschäftigten einem unnötigen Gesundheitsrisiko am Arbeitsplatz ausgesetzt, meint der SPD-Politiker. Zuvor verteidigte er die Krankenhausreform. © Sina Schuldt/dpa

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat sich gegen die Aufhebung der Isolationspflicht für Corona-Infizierte ausgesprochen. Infizierte könnten auch ohne Symptome andere anstecken.

Hannover – Stephan Weil, Ministerpräsident in Niedersachsen, ist gegen eine Aufhebung der Isolationspflicht für Corona-Infizierte. „Eine Pandemie ist keine Privatveranstaltung“, so der SPD-Politiker gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Infizierte, die sich nicht isolieren, können auch ohne eigene Symptome andere anstecken und deren Gesundheit gefährden.“ Kassenärzte-Chef Andreas Gassen, schlug zuvor vor, die Isolationspflicht zu kippen, um Personalengpässe in Krankenhäusern zu vermeiden.

Stephan Weil gegen Aufhebung der Isolationspflicht: „Unnötiges Gesundheitsrisiko“

SPD-Regierungschef hingegen Weil konterte: „Man löst zudem keinen Personalmangel, indem man viele Infizierte in die Betriebe lässt, die dann wieder andere infizieren.“ So würden alle Beschäftigten einem unnötigen Gesundheitsrisiko am Arbeitsplatz ausgesetzt, sollte die Isolationspflicht enden. Ein Blick in die Kliniken zeige, dass derzeit kein Anlass bestehe, um über eine Aufhebung der wenigen verbliebenen Schutzmaßnahmen zu diskutieren.

Auch Lehrergewerkschaft gegen Aufhebung: „Schon stehen wir wieder vor Schulschließungen.“

Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft wandte sich gegen eine Aufhebung der Isolationspflicht. „Die Selbstisolation jetzt aufzugeben, käme bei den aktuellen Infektionszahlen einer Durchseuchung gleich“, sagte der stellvertretende Vorsitzende Andreas Keller dem RND. Insbesondere in den Lehrerzimmern bestehe die Gefahr von folgenreichen Ansteckungen. „Schon stehen wir wieder vor Schulschließungen. Das kann nicht das Ziel sein.“