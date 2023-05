Auch in Niedersachsen: Die besten Campingplätze in Deutschland 2023

Von: Marcel Prigge

Was sind die besten Campingplätze in Deutschland 2023? Der ADAC bewertet Stellplätze und vergibt das Prädikat „Superplatz“. Zwei Superplätze sind in Niedersachsen zu finden.

Hannover – Camper wissen es genau: Stellplatz ist nicht gleich Stellplatz. Campingplätze unterscheiden sich deutlich, nicht nur im Freizeitangebot – und das nicht erst seit dem Camping-Boom in Deutschland. Doch wo gibt es wie besten Campingplätze in Deutschland?

Um diese Frage zu beantworten, schickt der ADAC immer wieder seine Kritiker los, um die möglichen Urlaubsziele als „Superplätze“ auszuzeichnen. Unter den besten Campingplätzen Deutschlands 2023 ist auch Niedersachsen vertreten und das gleich zweimal. Der ADAC bewertet seine Superplätze. Und auch bei den beliebtesten Campingplätzen Europas sind Orte in Niedersachsen vertreten.

Zwei der besten Campingplätze Deutschlands in Niedersachsen: Hier gibt es die Superplätze

In ganz Europa haben 175 Campingplätze die Auszeichnung des Superplatzes für das Jahr 2023 erhalten. Sie alle – und natürlich noch viel mehr – können auch mithilfe von Camping-Apps gefunden werden. 21 Superplätze liegen davon in Deutschland, einer mehr als im letzten Jahr. Um die Bewertung des Automobilclubs dabei fair zu gestalten, folgt sie festen Kriterien, wie beispielsweise die Anzahl und Qualität der Sanitäranlagen oder die Ausstattung und Pflege des Geländes.

Camping erfreut sich in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Doch wo gibt es die besten Campingplätze? Der ADAC verrät, dass zwei von ihnen in Niedersachsen liegen. © Gianna Schade/Imago

Um sich die Kategorie 5-Sterne-Camping zu verdienen, müssen die Campingplätze über einige exklusive Ausstattungsmerkmale verfügen, schreibt diesbezüglich der ADAC auf seiner Internetseite. Dazu gehören auch Einkaufs- und Gastronomieangebote sowie Freizeit- und Badespaß. Viele wollen auch nicht ohne ihren Hund fahren – doch in einigen Superplätzen ist auch das Campen mit dem Vierbeiner erlaubt.

Die besten Campingplätze 2023 in Deutschland: Zwei davon in Niedersachsen

Alle 21 Superplätze in Deutschland haben die Kritiker des ADAC also überzeugt. Einige liegen im Norden, zwei sogar – der Alfsee Ferien- und Erlebnispark in Rieste und das Südsee-Camp in Wietzendorf – in Niedersachsen.

Alfsee Ferien- und Erlebnispark, Rieste (Niedersachsen)

Südsee-Camp, Wietzendorf (Niedersachsen)

Strukkamphuk, Fehmarn (Schleswig-Holstein)

Insel-Camp Fehmarn, Fehmarn (Schleswig-Holstein)

Camping- und Ferienpark Wulfener Hals, Fehmarn (Schleswig-Holstein)

Camping Miramar, Fehmarn (Schleswig-Holstein)

Rosenfelder Strand Ostsee Camping, Grube (Schleswig-Holstein)

Ostseecamping Familie Heide, Waabs (Schleswig-Holstein)

Campingpark Kühlungsborn (Mecklenburg-Vorpommern)

Camping- und Ferienpark Havelberge, Wesenberg (Mecklenburg-Vorpommern)

Familienpark Senftenberger See, Großkoschen (Brandenburg)

Camping Landal Sonnenberg, Leiwen (Rheinland-Pfalz)

Campingpark LuxOase, Kleinröhrsdorf (Sachsen)

Hegi Familiencamping, Tengen (Baden-Württemberg)

Ferienparadies Schwarzwälder Hof, Seelbach (Baden-Württemberg)

Camping Münstertal, Untermünstertal (Baden-Württemberg)

Camping Wirthshof, Markdorf (Baden-Württemberg)

Camping Hopfensee, Füsse (Bayern)

Kur-Gutshof-Camping Arterhof, Bad Birnbach (Bayern)

Strandcamping Waging, Waging am See (Bayern)

Kur- und Feriencamping Max 1, Bad Füssing (Bayern)

Dass die Campingplätze mit dem Prädikat Superplatz in Niedersachsen ihren Konkurrenten aus ganz Deutschland in nichts nachstehen, erklären die Kritiker des Automobilklubs auf ihrer Internetseite pincamp.de.

Wiese, Badesee, Sandstrand: der Alfsee Ferien- und Erlebnispark in Rieste

Links vom Dümmer und oberhalb Osnabrücks liegt der Alfsee. Und an diesem der Superplatz Alfsee Ferien- und Erlebnispark. Auf diesem campen die Urlauber auf einem ausgedehnten Gelände direkt neben dem Badesee. Anliegend erstreckt sich ein Naturschutzgebiet. Die perfekten Möglichkeiten zum Spazierengehen, Wandern, Joggen und zum Radfahren sind laut ADAC gegeben. Außerdem lockt der Campingplatz mit einem Indoor-Funcenter und einer Kartbahn.

Exotik und Südsee-Flair: Superplatz Südsee-Camp in Wietzendorf

In Wiezendorf bei Soltau in Niedersachsen erwartet die Besucher ein eher exotischeres Feeling. Es gibt eine von Palmen gesäumte Poollandschaft und ein Badeparadies samt Poollandschaft. Außerdem wartet eine Sauna-Landschaft auf die Camper. Neben dem Indoor-Badecenter lockt draußen zudem ein Badesee mit Sandstrand. Direkt am Campingplatz gelegen, gibt es zudem einen Hochseilgarten und einen Reiterhof zu entdecken. Ist das dem geneigten Aktivurlauber noch nicht genug, stehen diverse Sportplätze für Fußball, Volleyball oder ähnlichem zur Verfügung.

Auch mit Ferienhäusern direkt am Wasser kann das Südsee-Camp in Wietzendorf glänzen. Laut ADAC ist der Platz ist einer der besten Campingplätze Deutschlands. (Archivbild) © Angelika Warmuth/Dpa

Campingplätze in Deutschland: Im Europavergleich auf Platz 4 – Frankreich ist Spitzenreiter

Die Kriterien um die Superplätze des ADAC machen deutlich: Campingplätze müssen mehr zu bieten haben, als einen Stellplatz mit Wasseranschluss – auch in Europa. Nach Angaben von Reisenden liegen einige der beliebtesten Campingplätze Europas in Deutschland. Das sieht auch der ADAC so, liegt die Bundesrepublik mit seinen 21 Superplätzen auf Platz 4 im Europavergleich. Spitzenreiter ist Frankreich. In diesem Jahr konnte das Nachbarland gleich 13 Superplätze dazugewinnen können und kommt damit auf 42 ausgezeichnete Campingmöglichkeiten.