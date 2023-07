A1 und A7: Experten warnen vor schlimmstem Stau-Wochenende des Jahres

Von: Fabian Raddatz

In sechs Bundesländern starten die Sommerferien: Für Deutschlands Autobahnen bedeutet das Stau-Chaos. Vor allem den Norden wirds heftig treffen, warnen Experten.

Bremen/Hamburg – Eines der staureichsten Wochenenden des Jahres steht bevor: Weil in gleich sechs Bundesländern die Sommerferien starten, wird es eng auf den Autobahnen. Vor allem im Norden müssen Reisende viel Geduld mitbringen, weiß Christian Merl, Pressesprecher der Autobahn GmbH.

Bereits am Freitagmorgen staute sich der Verkehr auf der A1. © Nord-West-Media TV

„Auf den Autobahnen in Richtung Küste, auf den großen Magistralen sowie in den Ballungsräumen müssen Autofahrer an diesem Wochenende mit Stau rechnen“, so Merl. „Wir haben im Norden viel Reiseverkehr zu den Küsten. Daher sind hier aufgrund der Verkehrslast Stau und Verzögerungen vorprogrammiert.“

Dazu kämen einige Baustellen.

Experten warnen vor schlimmstem Stau-Wochenende des Jahres – hier wird es besonders voll

So seien vor allem die A1 und die A7 anfällig für Stau. Auf der Autobahn 1 Bremen Richtung Hamburg zog sich bereits am Freitagmorgen eine große Blech-Schlange entlang.

Entkommen kam man ihr mit dem Auto nicht, sagt Merl und rät: „Wichtig ist, im Stau zu bleiben. So geht es am schnellsten. Umleitungsstrecken haben nicht die Kapazität. Daher empfehlen wir im Stau zu bleiben, außer es gibt eine Vollsperrung.“ Zudem sollte man aufgrund der erwarteten hohen Temperaturen genügend zu trinken mitnehmen.

Und auch einen weiteren Tipp hat der Experte: „Den Kindern auf der Rückbank ist natürlich langweilig. Nehmen Sie Spiele mit, mit denen sich die Kinder beschäftigen können, wenn man im Stau stecken bleiben.“