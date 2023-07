Mega-Stau-Wochenende beginnt: Lastwagen verliert Ladung – Verzögerungen auf der A1

Von: Lia Stoike

Autofahrer brauchen am heutigen Freitag starke Nerven: Nicht nur verlor ein Lastwagen auf der A1 seine Ladung, auch auf der A7 gibt es Stau.

Niedersachsen – Vier Kilometer Stau, mindestens 47 Minuten Zeitverlust – das ist die Stau-Vorhersage für die Autobahn 1 (A1), auf der Strecke Bremen in Richtung Hamburg. Das ist der Website des ADAC zu entnehmen. Zwischen der Anschlussstelle Oyten und Stuckenborstel müssen Autofahrer starke Nerven haben.

Zuvor warnte der ADAC vor Verzögerungen: Lastwagen verliert Ladung – Stau auf der A1

Grund für die Verzögerungen ist ein Lastwagen-Unfall, der sich gegen 5 Uhr morgens ereignete. Die Autobahn musste für längere Zeit voll gesperrt werden. Der Lastwagen habe auf Höhe der Anschlussstelle Bremen-Brinkum seine Ladung verloren, das geht aus einer Meldung der Deutschen Presseagentur (dpa) hervor. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht.



Es ist nur der Auftakt für ein weiteres Stau-Wochenende in Niedersachsen. Kürzlich warnte bereits der ADAC. Besonders stark belastet seien an diesem Wochenende die Straßen A1, A3, A5, A7, A8 und A9.

Es ist nur der Beginn eines Wochenendes mit turbulenten Autofahrten: Ein Lastwagen verlor am frühen Morgen seine Ladung auf der A1. Der ADAC warnt vor weiteren Staus und Behinderungen. (Symbolbild) © Mia Bucher/dpa/Archivbild

Um was für eine Ladung es sich handelt, ist noch unklar. Eine Polizeisprecherin sagte gegenüber kreiszeitung.de: „Gegen 6:45 Uhr wurde die Sperrung zwischenzeitlich aufgelöst.“ Mittlerweile werde der Verkehr auf zwei Spuren an der Gefahrenstelle vorbeigeleitet. Dennoch komme es weiterhin zu Rückstau.



Doch nicht nur auf der A1 von Bremen Richtung Hamburg kommt es an diesem Morgen laut ADAC zu Verzögerungen in Niedersachsen. Autofahrer müssen sich auch auf der Autobahn 7 (A7) von Hannover Richtung Hamburg auf fünf Kilometer Stau einstellen. Die Autofahrt kann bis zu 49 Minuten länger dauern. Zwischen Dreieck Walsrode und Anschlussstelle Dorfmark kommt es zu Behinderungen.