Volle Autobahnen zu Ostern erwartet: Hier staut es sich laut ADAC

Von: Marcel Prigge

Zu Ostern werden wieder Staus erwartet. Wo genau sie auf den Autobahnen auftreten könnten, verrät jetzt der ADAC. (Symbolbild) © Markus Scholz/dpa

Osterzeit ist Reisezeit. Deshalb sind die Autobahnen zu den Feiertagen meist überfullt. Der ADAC verrät, wo es zu Staus kommen könnte.

Hannover/Bremen – Viele Familien fahren über die Osterfeiertage in den Kurzurlaub. Kein Wunder, haben die Kinder doch Ferien und die meisten Erwachsenen frei. Dabei kommt es jedoch jährlich zu Staus auf den Autobahnen. Der ADAC verrät die Stauschwerpunkte in Niedersachsen und Bremen.

Stau zu Ostern 2023 in Niedersachsen und Bremen: ADAC verrät Hotspots

Auf bestimmten Routen müssen Autofahrer in Niedersachsen und Bremen mit besonders großen Verzögerungen rechnen. Der ADAC rechnet auf diesen Stecken mit Staus:

A1 Bremen-Osnabrück : Hier wird vor allem zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Vechta wegen Baustellen vermehrt mit Staus gerechnet.

: Hier wird vor allem zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Vechta wegen Baustellen vermehrt mit Staus gerechnet. A7 Hannover-Hamburg : Zwischen den Anschlussstelle Garlstorf und Anschlussstelle Thieshope, in beide Fahrtrichtungen.

: Zwischen den Anschlussstelle Garlstorf und Anschlussstelle Thieshope, in beide Fahrtrichtungen. A29 Oldenburg–Wilhelmshaven : Zwischen Varel-Obenstrohe und Zetel, beide Fahrtrichtungen sind betroffen

: Zwischen Varel-Obenstrohe und Zetel, beide Fahrtrichtungen sind betroffen A29 Oldenburg-Ahlhorner Heide : Zwischen den Anschlussstellen Sandkrug und Großenkneten.

: Zwischen den Anschlussstellen Sandkrug und Großenkneten. A7 Hannover-Kassel : Zwischen Northeim-Nord und Nörten-Hardenberg in beide Richtungen bis zum 7. April, zwischen Northeim-West und Seesen/Harz in beide Richtungen und zwischen Hildesheim-Drispenstedt und Dreieck Hannover-Süd, ebenfalls in beide Richtungen.

: Zwischen Northeim-Nord und Nörten-Hardenberg in beide Richtungen bis zum 7. April, zwischen Northeim-West und Seesen/Harz in beide Richtungen und zwischen Hildesheim-Drispenstedt und Dreieck Hannover-Süd, ebenfalls in beide Richtungen. Großraum Hamburg, etwa zwischen Soltau-Süd und Bispingen.

Die Ferien in Niedersachsen und Bremen haben am 27. März begonnen und enden am 11. April. (Mit Material der dpa)