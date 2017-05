Starke Nachfrage nach Arbeitskräften in Niedersachsen

Hannover - Die starke Nachfrage nach Arbeitskräften ist in Niedersachsen ungebrochen.

Gründe sind nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit der hohe Bedarf an Fachkräften, aber auch die stabile Konjunktur.

Am Mittwoch stellt die Behörde die Arbeitsmarktzahlen für Mai vor. Im April war die Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen auf den tiefsten Stand seit 25 Jahren gesunken. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,8 Prozent - so eine niedrige Arbeitslosenzahl in einem April gab es in dem Bundesland zuletzt 1992. Die Bundesagentur geht davon aus, dass die Bereitschaft der Unternehmen, Arbeitskräfte einzustellen, hoch bleibt.

dpa