Großbrand: Pflegeheim steht in Flammen - zwei Menschen vermisst

Stadland - In der Nacht zu Samstag brach in einem Pflegeheim in Achterstadt bei Stadtland in der Wesermarsch ein Feuer aus. Um vier Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Dachstuhl bereits komplett in Flammen.

Das Großfeuer hat dabei in der Nacht zu Samstag ein großes Wohnhaus in Achterstadt in der Straße Zum Rockenmoor bei Stadtland in der Wesermarsch vernichtet.

Das Wohnheim für pflegebedürftige Menschen in Stadland (Landkreis Wesermarsch) ist komplett niedergebrannt. Von den acht Bewohnern konnten sich sechs ins Freie retten, zwei Menschen werden noch vermisst, wie ein Polizeisprecher am Samstagmorgen mitteilte.

Das Feuer in dem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen war in der Nacht gegen 4 Uhr ausgebrochen. Rund 120 Feuerwehrleute seien im Landkreis Wesermarsch im Einsatz gewesen. Das Gebäude sei dennoch komplett abgebrannt. Unklar sei neben der Ursache auch, ob sich die beiden Vermissten beim Ausbruch des Brandes in dem Gebäude aufhielten. Drei Hunde sollen gerettet worden sein.

Ein weiteres verheerendes Großfeuer ereignete sich im Juni 2019 als in Bremen-Huchting ein Altenheim brannte. Mehr als 270 Helfer von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei waren vor Ort.

Polizei im Landkreis Wesermarsch ermittelt zu Brand in Stadland

Die Polizei im Landkreis Wesermarsch hat die Ermittlungen zu dem Brand in Stadland im Landkreis Wesermarsch aufgenommen. Die zuständige Kriminalpolizei kann jedoch erst nach Beendigung der Löscharbeiten nach den vermissten Personen suchen. Die Feuerwehr musste von zwei Seiten fast zwei Kilometer lange Schlauchleitungen aufbauen um einerseits einen angrenzenden Wald zu schützen.

Die Gemeinde Stadland liegt im Nordwesten von Niedersachsen. Die Geimeinde gehört zum Landkreis Wesermarsch.