Tödlicher Schuss eines Polizisten in Stade: Ermittlungen aufgenommen

Nach einem tödlichen Schuss in einer Flüchtlingsunterkunft sind nun Ermittlungen gestartet wurden. Ein Polizist hatte seine Waffe abgefeuert, nachdem der Einsatz von Pfefferspray ohne Erfolg blieb.

Stade - Die Staatsanwaltschaft Stade prüft weiter die Umstände des tödlichen Schusses eines Polizeibeamten auf einen 20-Jährigen. Der junge Mann war am Samstag im Stader Stadtteil Bützfleth in einer Flüchtlingsunterkunft mit einer Hantelstange auf Polizisten losgegangen.

Nachdem der Einsatz von Pfefferspray erfolglos blieb, schoss einer der Beamten auf den Mann, um den Angriff zu stoppen. Der 20-Jährige starb kurze Zeit später an seinen Verletzungen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft vom Montag laufen die Ermittlungen. Weitere Details wurden nicht genannt. Der Beamte ist derzeit nicht im Dienst.

Notruf-Einsatz wegen Streit in Unterkunft

Die Polizei war am Samstagabend per Notruf alarmiert und wegen einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen in die Unterkunft gerufen worden. Die fünf anderen Bewohner des Hauses wurden nach dem Vorfall in andere Unterkünfte gebracht. Für die polizeilichen Ermittlungen ist die Polizeiinspektion Cuxhaven (Polizeidirektion Oldenburg) zuständig.

