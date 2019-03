Spritztour mit Folgen

Delmenhorst – Gegen 2 Uhr haben Polizeibeamte am Sonnabend auf dem Dreilinienweg in Delmenhorst den Fahrer eines Toyota Corolla kontrolliert. Dabei stellten sie fest, dass hinterm Lenkrad ein Minderjähriger (16) saß, der keinen Führerschein hat. Obendrein war der junge Mann nach Angaben der Polizei alkoholisiert. Der 16-Jährige musste „pusten“. Der Alkomat zeigte 0,38 Milligramm/Liter an. Der „Grenzwert“ liege, so geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor, bei 0,25 mg/l.

Wie die Ermittlungen ergaben, hatte der Jugendliche unbefugt das Fahrzeug seiner Mutter genutzt. Die Spritztour kann ihn teuer zu stehen kommen. Ein Ermittlungsverfahren ist bereits eingeleitet. „Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden der Jugendliche sowie die Autoschlüssel an seine Mutter übergeben“, heißt es weiter in der Pressemitteilung.