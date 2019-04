Sportboot brennt bei Wartungsarbeiten komplett aus - Drei Personen verletzt

Bei Wartungsarbeiten ist in Lemwerder ein Boot in Brand geraten. Das Feuer entstand aufgrund eines technischen Problems. Drei Personen wurden verletzt und mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gefahren.

Delmenhorst - Bei Instandsetzungsarbeiten ist am Mittwoch, 24. April 2019, gegen 14 Uhr, ein Boot in einer Halle eines Jacht-Clubs in der Flughafenstraße in Lemwerder in Brand geraten.

Das Feuer ist dabei durch technische Probleme und die folgende Überhitzung am Motor des Bootes entstanden. Zunächst versuchten drei Personen, den Brand eigenständig zu löschen, scheiterten aber mit diesem Vorhaben und mussten den Notruf der Feuerwehr wählen.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Lemwerder, Bardenfleth, Altenhuntorf, Altenesch und Bardewisch waren mit 70 Einsatzkräften vor Ort und konnten das Feuer auf dem Boot zunächst eindämmen und dann löschen. Ein Übergreifen der Flammen auf die Halle konnte dabei verhindert werden, hier entstanden nur geringe Hitzeschäden. Allerdings sind am brandbetroffenen Boot erhebliche Schäden entstanden. Schäden an weiteren Booten in der Halle können bislang auch nicht ausgeschlossen werden.

Die drei Personen, der Besitzer des Bootes, ein Vereinsmitglied des Clubs und ein Monteur der Firma, wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Bei ihnen bestand der Verdacht auf eine erlittene Rauchgasvergiftung.