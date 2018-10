Spezialeinheit überwältigt 60-Jährigen

Braunschweig - Ein Spezialeinsatzkommando hat in Braunschweig einen Mann nach Drohungen gegen seine Familie festgenommen.

Der 60-Jährige sei am Mittwoch überwältigt und in Gewahrsam genommen worden, teilte die Polizei mit. Die 56-jährige getrennt lebende Ehefrau und die 28 Jahre alte Tochter hatten sich am Abend zuvor an die Polizei gewandt, weil sich erheblich bedroht fühlten.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte auch anderen Familienmitgliedern gedroht haben soll. Nach Hinweisen, dass der Verdächtige über eine scharfe Schusswaffe verfügt, erfolgte der Zugriff noch in der Nacht. Bei einer Hausdurchsuchung im Stadtteil Timmerlah fanden die Polizisten eine kleinkalibrige Schusswaffe und dazu passende Munition. Gegen den Mann wird weiter ermittelt.

dpa

