A7 wegen Bauarbeiten bei Northeim am Wochenende erneut gesperrt

Northeim - Wegen Bauarbeiten wird die Autobahn 7 in Südniedersachsen in den Nächten zum Freitag (24.8.) und zum Samstag (25.8.) erneut vorübergehend gesperrt.

Wie die Autobahngesellschaft „Via Niedersachsen“ am Donnerstag mitteilte, wird die A7 in der Nacht zu Freitag zwischen den Anschlussstellen Nörten-Hardenberg und Northeim Nord in Fahrtrichtung Hannover gesperrt. Die Sperrung sollte am Donnerstag um 20 Uhr beginnen. Sie soll am Freitag um 6 Uhr wieder aufgehoben werden.

In der Nacht zum Samstag wird derselbe Abschnitt in der Gegenrichtung (Kassel) gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert. Der private Betreiber „Via Niedersachsen“ lässt derzeit das rund 29 Kilometer lange Teilstück zwischen Nörten-Hardenberg und Seesen ausbauen. Die Arbeiten sollen Ende 2020 abgeschlossen.

dpa

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa