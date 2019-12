Tödlicher Unfall auf A1 bei Osnabrück: Stundenlange Sperrung in beide Richtungen

Zwei Personen sterben

+ © NonstopNews Beide am Unfall beteiligten Autos brannten nach der Kollision komplett aus. © NonstopNews

Ein Unfall mit zwei verstorbenen Autofahrern hat sich am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags auf der A1 nördlich von Osnabrück ereignet. Die Strecke wurde daraufhin in beide Richtungen gesperrt. Die beteiligten Autos gingen bei der Kollision in Flammen auf.