Spektakulärer Unfall: BMW überschlägt sich mehrfach – Fahrerin nur leicht verletzt

Von: Felix Herz

Nördlich von Bremen hat sich am Freitagabend, 28. Juli, ein spektakulärer Unfall ereignet. Wie durch ein Wunder wurde die junge Fahrerin nur leicht verletzt. © Polizeiinspektion Cuxhaven

Nordwestlich von Bremen hat sich ein heftiger Unfall ereignet. In Folge von Aquaplaning war eine junge Autofahrerin ins Schleudern geraten und überschlug sich anschließend.

Schwanewede – Am Freitagabend, 28. Juli, hat sich in der Nähe von Schwanewede ein heftiger Unfall ereignet. Auf der BAB27 ist eine Autofahrerin aus Bremen ins Schleudern geraten, anschließend überschlug sich ihr Auto mehrfach. Doch wie durch ein Wunder wurde die Frau nur leicht verletzt, teilte die Polizei am Samstag, 29. Juli, mit.

Spektakulärer Unfall in Niedersachsen: 27-Jährige überschlug sich mehrfach

Laut Pressemeldung der Polizeiinspektion Cuxhaven war die 27-Jährige aus Bremen auf der BAB27 in Richtung Norden unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Schwanewede war die Fahrerin des BMW durch Aquaplaning und nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geraten.

Anschließend geriet sie laut Polizeibericht nach rechts von der Fahrbahn ab, schoss über das Sichtdreieck an der Anschlussstelle und überschlug sich noch mehrfach. Fotos von der Unfallstelle zeigen das völlig demolierte Fahrzeug der 27-jährigen Autofahrerin.

Autofahrerin überlebt heftigen Unfall mit leichten Verletzungen

Als das Auto schließlich zum Liegen kam, konnte die Bremerin das Fahrzeug selbstständig verlassen. Sie wurde laut Polizei glücklicherweise nur leicht verletzt, was, wenn man den Zustand des Autos sieht und den Unfallhergang kennt, einem kleinen Wunder gleichkommt. Andere Verkehrsteilnehmer waren indes nicht in den Unfall involviert. Beim BMW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 35.000 Euro, schreibt die Polizeiinspektion Cuxhaven. (fhz)

