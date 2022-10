Spektakulärer Schwertransport rollt durch Norddeutschland

Von: Fabian Raddatz

Einen äußerst seltenen und spektakulären Schwertransport konnte man in der Nacht zu Freitag, 7. Oktober 2022, in Ostfriesland beobachten – einen Eurofighter-Jet.

Schortens/Wittmund – Zahlreiche Schaulustige staunten nicht schlecht: In einer aufwendigen Aktion in der Nacht zu Freitag, 7. Oktober 2022, hat ein Schwertransporter einen Eurofighter-Jet vom Militärflugplatz in Wittmund ins zirka 20 Kilometer entfernte Schortens (Landkreis Friesland) transportiert. Dort soll der ausrangierte Flieger beim Objektschutzregiment gelagert werden

Bereits vor dem Transport mussten die Techniker des Luftwaffengeschwaders 71 „Richthofen“ mehr als 1000 Teile ausbauen, wie es in einer Pressemitteilung der Bundeswehr heißt. © Nonstop News

Der Transportweg führte dabei nach Informationen des Nachrichtenportals Nonstop-News mehrfach durch enge Ortsstraßen. Entlang der Bundesstraße 210 ging es durch die Kreisstadt Jever mit ihren vielen Kreisverkehren bis nach Schortens zum dortigen Fliegerhorst. Während des Transportes kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen für andere Verkehrsteilnehmer, so Nonstop-News.

Spektakulärer Schwertransport rollt durch Norddeutschland: Eurofighter soll künftig als Übungsobjekt dienen

Der Eurofighter sei zwar ausrangiert, aber noch lange nicht für den Schrottplatz bestimmt. Auf dem Fliegerhorst in Schortens bei Wilhelmshaven in Niedersachsen soll der Kampfjet zukünftig als Übungsobjekt für die jährlich stattfindende Großübung des Objektschutzregimentes dienen.

Bei dieser Übung trainieren bis zu 150 Soldaten und Soldatinnen die Bergung von den verschiedenen Luftfahrzeugen der Bundeswehr. Bislang sind auch schon andere Modelle der in Deutschland eingesetzten Luftfahrzeuge für diese Übungen in Schortens untergebracht.

Eurofighter-Transport in Norddeutschland: Diese spektakulären Transporte gab es bereits

