Spaziergängerin findet Leiche bei Cuxhaven

Sahlenburg – Eine Spaziergängerin hat in der Nähe des Cuxhavener Ortsteils Sahlenburg eine Leiche gefunden.

Bei dem Toten handele es sich um einen seit einer Woche vermissten, demenzkranken Bewohner eine Pflegeheimes in Sahlenburg, teilte die Polizei am Montag mit. Die Frau hatte die Leiche entdeckt, als sie am Sonntag mit ihrem Hund unterwegs war. Der Tote lag einige Meter entfernt von einem Wanderweg. Zur Todesursache machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa-avis