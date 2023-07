Warnung vor starkem Wind: Sturmböen bestimmen Wetter in Niedersachsen am Sonntag

Von: Marvin Köhnken

Am Sonntag wird das Wetter in Niedersachsen stürmisch. Für mehrere Landkreise gelten tagsüber Warnungen vor gefährlichen Sturmböen.

Niedersachsen – Nicht genug, dass das Wochenende in Niedersachsen überaus verregnet daherkommt. Für Sonntag hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch noch Warnungen vor Sturmböen herausgegeben. Und das nicht nur für die Küste, sondern auch das Binnenland.

Zwischen 12 und 18 Uhr erreichen von der Küste her auffrischende Winde Niedersachsen auch in der Fläche. Der Südwestwind bestimmt dann das Wetter in Niedersachsen und erreicht zunächst Böen um 60 Kilometer pro Stunde. Verbreitet kommt es über Land zu stürmischen Böen mit einer Geschwindigkeit von etwa 70 Kilometern pro Stunde. In den Harz-Hochlagen werden ebenfalls stürmische Böen erwartet. Sonntagabend lassen die Winde aller Voraussicht wieder nach.

Wetter in Niedersachsen am Sonntag von Sturmböen geprägt

Konkret sind unter anderem die Landkreise Diepholz, Verden, Nienburg (Weser), Rotenburg und Oldenburg betroffen. Auch die Hansestadt Bremen wird am Sonntagnachmittag von starken Winden getroffen. Der Tag soll darüber hinaus in ganz Niedersachsen überwiegend bedeckt und verbreitet regnerisch werden. Vor allem von Ostfriesland bis zur Elbe zeigt sich das Wetter ungemütlich nass. Nicht nur beim Deichbrand-Festival in Cuxhaven wird das viele Menschen ärgern.

Dunkle Wolken hängen am Sonntag über Niedersachsen. (Symbolbild) © Marius Bulling/dpa

Im Verlauf des Tages können sich die Schauer zu einzelnen Gewittern entwickeln. Die Höchstwerte liegen am Sonntag bei 17 bis 21 Grad, mit etwas Sonne kann das Thermometer sogar auf bis zu 23 Grad steigen. In der Nacht zum Montag wird das Wetter in Niedersachsen nahe der Mittelgebirge regnerisch, sonst kommt es laut der DWD-Vorhersagen zu Auflockerungen und nahe der Küste zu einzelnen Schauern oder neuen kurzen Gewittern. Die Tiefstwerte liegen bei 16 Grad. Der Wind ist dann nur noch schwach bis mäßig.