Sonnige Aussichten: Das Wetter wird kalt und trocken

Skilaufen im Harz möglich

+ © Susann Prautsch/Archiv/dpa Eine Frau genießt warm angezogen die Wintersonne. © Susann Prautsch/Archiv/dpa

Hannover - Auf Schneefälle folgt Sonne und frostige Temperaturen: In der kommenden Woche wird es in Niedersachsen sehr kalt, aber schön. Am Montag ziehen letzte leichte Schneefälle ab und dann scheint die Sonne, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag sagte.