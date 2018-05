Sonne pur am Wochenende im Norden

Zwischen 17 und 21 Grad

Hamburg/Hannover - Hoch „Quinian" bringt am Wochenende sommerliche Temperaturen nach Norddeutschland. Wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag mitteilte, sind am Samstag im gesamten Norden Höchsttemperaturen zwischen 17 und 21 Grad zu erwarten.