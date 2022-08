Sonne und Hitze in Bremen – Waldbrandgefahr in Niedersachsen

Von: Johannes Nuß

Das Wetter in Bremen und Niedersachsen zeigt sich heute und bis zum Wochenende von seiner besten Seite. Doch das bedeutet auch Waldbrandgefahr in Niedersachsen.

Hannover/Bremen – Sommer, Sonne, Sonnenschein: Das Wetter im Norden zeigt sich pünktlich am letzten Tag der Sommerferien noch einmal von seiner allerbesten Seite. Es wird im Nordwesten überwiegend sonnig, bei strahlend blauem Himmel. In ganz Bremen und Niedersachsen werden heute, Mittwoch, 24. August 2022, zudem Temperaturen zwischen 30 und 34 Grad erwartet.

Da kann es vor dem Schulstart in Niedersachsen und Bremen eigentlich nur noch einmal heißen: Rein ins kühle Nass, morgen geht der Ernst des Lebens wieder los!

Wetter heute in Niedersachsen und Bremen: Sonnenschein, Hitze und erhöhte Waldbrandgefahr

Durch die weiter anhaltende Dürre in Norddeutschland gilt allerdings in weiten Teilen Niedersachsens wegen des Wetters heute erhöhte Waldbrandgefahr. Dies wird sich in den kommenden Tagen auch kaum ändern. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, gelte dies besonders für den südöstlichen Landesteil, hier wurde die Gefahrenstufe 4 von 5 ausgerufen.

In Bremen und Niedersachsen werden am letzten Ferientag der Sommerferien noch einmal bis zu 34 Grad erwartet. Da kommt eine Abkühlung gerade recht. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Auf den ostfriesischen Inseln in der Nordsee schafft das Thermometer heute noch einmal 28 Grad, genauso wie in den höheren Regionen des Oberharz. Nach nächtlicher Abkühlung auf 18 oder sogar nur 13 Grad soll es auch am Donnerstag, 25. August 2022, wieder bis zu 34 Grad heiß werden. Auf den Nordsee-Inseln und im Harz werden die Temperaturen erneut auf bis zu 28 Grad klettern.

Wetter in Bremen und Niedersachsen: Zum Wochenende hin werden Schauer und Gewitter erwartet

Zum Wochenende hin bleibt das Wetter in Bremen und Niedersachsen zunächst weiterhin freundlich, bevor ab Freitagnachmittag, 26. August 2022, in ganz Niedersachsen und Bremen Schauer sowie Gewitter erwartet werden. Die Höchsttemperaturen liegen im Nordwesten zwischen 26 und 31 Grad, auf den ostfriesischen Inseln wird es maximal 24 Grad warm.

In der Nacht zum Samstag, 27. August 2022, werden bei wechselnder Bewölkung noch Schauer und einzelne Gewitter über Bremen und Niedersachsen hinwegziehen. Die Tiefstwerte liegen bei einem schwachen Nordwestwind bei etwa 16 Grad.