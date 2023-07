Sommerhitze schlägt zu: Brände in Bassum, Rotenburg und Wildeshausen

Hitzewarnung

Aufgrund der Hitze waren die Feuerwehren in Niedersachsen besonders gefordert: Landmaschinen und Felder standen am Samstag massenhaft in Flammen.

Bassum/Rotenburg/Wildeshausen – Die Temperaturen in Niedersachsen klettern an diesem Wochenende über die 30-Grad-Marke hinaus – Der DWD hat sogar eine Hitzewarnung für den Norden herausgegeben. Die Sommerhitze hat jedoch ihren Preis: Am Samstag, 8. Juli, ist es zu gleich drei Bränden auf Feldern gekommen – in Bassum, Rotenburg und Wildeshausen.

Hitze hat ihren Preis: Gleich drei Flächenbrände am Samstag allein in Bassum

Wie die Feuerwehr berichtet, hatte ein Landwirt gegen 20 Uhr die Einsatzkräfte informiert, dass von seiner Strohpresse ein Feuer auf ein Feld übergegangen war. Vier Ortswehren konnten den Brand mit einer Größe von etwa 200 Quadratmetern Fläche schnell löschen, bevor er sich weiter ausdehnen konnte. Laut Angaben der Feuerwehr war es bereits der dritte Flächenbrand dieser Art am Samstag in Bassum.

Heupresse brennt in Volkensen aus – Mehrere Ortsfeuerwehren vor Ort

Auch im Volkensener Ortsteil Nindorf (Landkreis Rotenburg) geriet am Samstagnachmittag aus ungeklärter Ursache eine Heupresse in Brand. Gegen 15.10 Uhr stand das Gerät auf einem Feld bereits in Vollbrand. Mehrere Ortswehren seien mit Fahrzeugen angerückt – auch, weil die Einsatzkräfte aufgrund der Trockenheit genügend Wasser vor Ort haben wollten. Auch dieser Brand konnte schnell gelöscht werden, verletzt wurde niemand.

+ Die Feuerwehren in Niedersachsen hatten am Samstag, 8. Juli, ordentlich zu tun. Aufgrund der Hitze ist es zu mehreren Bränden auf Feldern und an landwirtschaftlichen Geräten, wie in Volkensen (Landkreis Rotenburg), gekommen. © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

3000 Quadratmeter brennen bei Wildeshausen – Landwirt hilft bei den Löscharbeiten

In Hanstedt bei Wildeshausen brannten am Samstag gegen 13 Uhr gleich 3000 Quadratmeter. Die Feuerwehren Düngstrup (Stadt Wildeshausen) und Goldenstedt (Landkreis Vechta) bekämpften das Feuer, das auch aufgrund von Erntearbeiten entstanden war, gemeinsam. Auch bei diesem Brand half ein Landwirt mit seinem Grubber und konnte das Feuer zusätzlich an seiner Verbreitung hindern. Nach etwa 45 Minuten konnten die Feuerwehreinheiten wieder einrücken.

Doch auch im Bereich um Wildeshausen gab es am Samstag keine ruhige Minute für die Feuerwehren: Um 17:30 Uhr brach in Ahlhorn in der Gemeinde Großkneten ein Feuer auf einem Getreidefeld aus. Zwei Hektar standen in Flammen, das Feuer näherte sich sogar einem Wohnhaus. Die Feuerwehr konnte auch diesen Brand schnell unter Kontrolle bringen, niemand wurde verletzt.

Rubriklistenbild: © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)