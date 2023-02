Sommer-Urlaub an der Nordsee: Strandkörbe schon jetzt bereits gut gebucht

Von: Fabian Raddatz

Noch ist der Sommerurlaub lange hin. Doch die Nachfrage an Strandkörben ist bereits hoch. Experten empfehlen, mit der Buchung nicht zu lange zu warten.

Westerland/Borkum – Noch sind die Strände auf den nord- und ostfriesischen Nordseeinseln leer – doch vielerorts können schon jetzt Strandkörbe für den Sommer gebucht werden. Wer an einem bestimmten Platz am Nordseestrand relaxen will, sollte darauf achten, das nicht zu spät zu tun.

Auch bei Strandkörben gilt: Wer zuerst kommt, mal zuerst. © Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Urlaub auf den Ostfriesischen Inseln: Strandkorb buchen für Borkum und Wangerooge

Auf der ostfriesischen Insel Borkum beginnt die Strandkorbsaison am 1. April. „Freie Kapazitäten sind noch zur Genüge da“, sagte Marius Okken, Vorsitzender des Strandzeltvermietervereins auf Borkum. Die rund 1200 Strandkörbe und 400 Strandzelte werden auf der Insel von 18 privaten Anbietern vermietet.

Zahlreiche Strandkörbe stehen bei Sonnenschein am Strand von Borkum. © Sina Schuldt/dpa

In der Hochsaison im Juli und August seien Körbe und Zelte kurzfristig nur mit Glück zu bekommen. „Ohne Vorbestellungen geht da fast nichts.“ Wer einen Sommerurlaub plant, sollte einen Strandkorb am besten bis Ende Mai gebucht haben, sagte Okken.

Auf Wangerooge ist die Buchung der Strandkörbe für die bevorstehende Saison seit Ende Januar möglich. Und sind die Körbe erstmal buchbar, seien sie immer schnell ausgebucht, teilt Rieka Beewen von der Kurverwaltung mit. Besonders wenn sich die Ferien von Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen überschnitten, sei das Angebot knapp – in diesem Jahr ist das vor allem im Juli der Fall.

Die Strandkörbe auf Wangerooge stehen für die Nordsee-Urlauber bereit. © Peter Kuchenbuch-Hanken/dpa

Wie viele Strandkörbe ab dem Frühjahr auf Wangerooge, wo Sammler im vergangenen Jahr eine echte Nordsee-Sensation entdeckten, stehen werden, ist laut Kurverwaltung noch unklar. Denn der verfügbare Platz richtet sich nach den Sturmfluten im Winter, die viel Strand auf den Nordsee-Inseln weggefressen hatten. Je nachdem, wie viel Sand fortgespült wird, muss erst wieder neuer Sand für den Badestrand aufgeschüttet werden. Niedersachsens Inseln hatten dafür Milliarden-Hilfen erhalten.

Urlaub auf Sylt: „Hier empfiehlt sich frühes Buchen“

So können die Körbe an den Stränden von Westerland und Rantum auf Sylt beispielsweise seit Mitte Dezember gebucht werden, wie eine Sprecherin der Insel Sylt Tourismus-Service GmbH sagte. Und von dieser Möglichkeit wird auch Gebrauch gemacht: „Die Buchungslage ist wie in den Vorjahren sehr gut.“ In Westerland stehen rund 3000 Strandkörbe zur Auswahl, in Rantum sind es etwa 850.

Die buchungsstärksten Monate sind Juli und August. „Besonders hier empfiehlt sich ein frühes Buchen, wenn man sich einen bestimmten Wunschstandort sichern möchte“, sagte die Sprecherin. Ab Anfang April werden die ersten Strandkörbe ausgefahren, dis Juli werden dann fast jeden Tag weitere Körbe an den Strand gebracht.

Strandkörbe an den Stränden von List auf Sylt seit Januar buchbar

An den Stränden von List auf Sylt, wo 2023 viele Veranstaltungen auf Urlauber warten, werden insgesamt 560 Strandkörbe verteilt, wie die Kurverwaltung der Inselgemeinde mitteilte. Sie können vom 1. Mai 2023 an gegen Bezahlung genutzt werden. Online buchbar sind sie seit dem 13. Januar, die ersten Bestellungen seien auch schon eingegangen. Die Nachfrage sei konstant wie in den Vorjahren.

Bei Urlaubern beliebt: der Strand auf Sylt. © Axel Heimken/dpa

Empfehlenswert sei auf jeden Fall eine Online-Buchung für die Wochen von Mitte Juli bis Mitte August für die Strände an der Lister Westseite. Empfehlenswert sei eine Vorab-Buchung aufgrund des knappen Kontingents auch am Lister Oststrand – das geht allerdings per Mail und nicht online. Frühbucherrabatte gibt es für diejenigen, die einen Strandkorb bis zum 30. April buchen.

Föhr: Mehr als 2000 Strandkörbe für Utersum, Wyk und Nieblum

Für Utersum, Wyk und Nieblum auf Föhr sind ebenfalls bereits Buchungen möglich. Die aktuelle Buchungslage in Wyk beispielsweise sei vergleichbar mit dem Vorjahr gut, sagte eine Sprecherin der Föhr Tourismus. Gerade für die Wochen in den Sommerferien sei eine frühzeitige Buchung zu empfehlen.

Beliebte Abschnitte in Wyk sind vor allem rund um die Wassersportzentren und in der Nähe der Gastronomie. Eigentlich aber, so heißt es weiter, hätten alle Strandabschnitte ihre Liebhaber. Auf Föhr werden dieses Jahr wieder mehr als 2000 Strandkörbe aufgestellt – allein in Wyk werden ab der zweiten Aprilhälfte an den fünf Stationen etwa 1480 Strandkörbe stehen, in Nieblum rund 500 und in Utersum bis zu 350.

Strandkörbe auf Amrum werden überwiegend ab März und April gebucht

Auf Amrum lägen auch schon Reservierungen vor, sagte der Geschäftsführer der Amrum Touristik, Frank Timpe. „In der Regel wird jedoch überwiegend ab März/April kurz vor dem Urlaub oder auch direkt im Urlaub gebucht.“ Einige Gäste entschieden naturgemäß je nach Wetter spontan vor Ort. Bei der Platzwahl des Strandkorbes sind direkte Lagen am Wasser häufig gefragt.

Schier endlose Weiten: der Strand auf Amrum. © Holger Hollemann/dpa

Das intensivste Strand- und Badeleben findet auch auf Amrum in den Monaten Juli und August statt. Bei spontanen Anfragen vor Ort sei nicht immer gewährleistet, dass der Wunschplatz zur Verfügung stehe. An den Hauptstränden von Norddorf, Nebel, Süddorf und Wittdün stehen rund 1300 Strandkörbe zur Verfügung, gebucht werden können sie ganzjährig für die Folgesaison. Je nach Wetterlage werden sie ab März rausgestellt. (dpa/far)