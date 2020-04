Ehepaar brutal überfallen und gefesselt: Polizei fasst Einbrecher

Schwerer Raub

Soltau – Polizeibeamte aus dem Heidekreis nahmen am Freitag in Vechta zwei mutmaßliche Tatverdächtige eines schweren Raubüberfalles fest, die im Verdacht stehen, im Sommer vergangenen Jahres eine damals 81-jährige Frau und ihren 58-jährigen Sohn bei einem Einbruch in Soltau brutal überwältigt und gefesselt zu haben.