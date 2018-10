Mann bricht nach Messerstecherei in Imbiss zusammen

Sögel - Nachdem er durch zwei Messerstiche schwer verletzt wurde, ist im Emsland ein 30-Jähriger blutverschmiert in einen Imbiss geflüchtet und dort zusammengebrochen.

Ein zufällig dort anwesender Arzt half dem Opfer, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 30-Jährige kam nach dem Vorfall am Mittwochabend in Sögel in ein Krankenhaus und wurde notoperiert. Lebensgefahr bestand danach nicht.

Ermittler nahmen einen 28 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Wieso es zu den Messerstichen kam, war unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

