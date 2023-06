Braunbär in Niedersachsen? So wahrscheinlich ist ein Aufkommen der Tiere im Norden

Von: Marcel Prigge

Könnte es bald ein Aufkommen von Braunbären in Niedersachsen geben? Das Umweltministerium klärt auf Nachfrage auf.

Hannover – Wieder sorgen Bären in Deutschland für hitzige Diskussionen: Zuletzt ist ein Braunbär in Bayern gesichtet worden. Wanderbewegungen bei den Tieren ist jedoch nichts Ungewöhnliches, sagen Experten – und gehen sogar noch weiter: Bären könnten auch über Osteuropa nach Deutschland kommen. Wie wahrscheinlich ist es, dass es bald Bären in Niedersachsen gibt? Auf Nachfrage hat sich das Umweltministerium geäußert.

Nach Sichtungen in Bayern: Gibt es bald Braunbären in Niedersachsen?

Es ist noch gar nicht so lange her, da war der Braunbär fast überall in Europa beheimatet. Doch innerhalb der letzten 200 Jahre wurden die Tiere nach und nach vertrieben. Im Mai 2006 wanderte dann erstmals wieder ein Bär nach Deutschland. Doch „Bruno“ erlangte nur traurige Berühmtheit: Nach wenigen Wochen wurde er erschossen. Jetzt wurde wieder ein Bär in Bayern gesichtet.

So unwahrscheinlich ist es jedoch nicht, einem Bären in den Alpen zu begegnen. Nach Angaben der WWF gibt es etwa 17.000 Braunbären in Europa, die meisten würden in Rumänien leben. Weitere kleine Bestände gebe es im Alpenland und dem Dinarischen Gebirge, Schweden und Norwegen, Italien, Spanien, Bulgarien und Griechenland.

Nach Deutschland können Bären jedoch nicht nur aus dem geografischen Süden, sondern auch aus Osteuropa gelangen. Nach Angaben des WWF wäre dies durchaus aus Polen und Slowenien in Richtung Sachsen möglich. In Polen leben etwa 80 Tiere, in Slowenien rund 900.

Bären in Niedersachsen? Umweltministerium sieht Ansiedlung als unwahrscheinlich an

Könnte es auch zu einem Aufkommen der Bären in Niedersachsen kommen? Wie das Niedersächsiche Umweltministerium auf Nachfrage mitteilt, steht der Braunbär seit 1864 in ganz Deutschland auf der Roten Loste und gilt deshalb in dieser Region Europas als ausgestorben. Und auch eine Population der Tiere in Norddeutschland würden die Experten eher ausschließen.

Gibt es bald Bären in Niedersachsen? Das Umweltministerium hält dies für eher unwahrscheinlich. © G. Lacz/Imago

Zwar würden die Bären im Allgemeinen keine hohen Ansprüche an ihren Lebensraum stellen, solange die Habitatansprüche an Nahrung und geeignete Rückzugsräume für die Winterruhe erfüllt seien, „eine Ansiedlung von Bären in absehbarer Zeit in Niedersachsen wird aus Sicht von Fachleuten als sehr unwahrscheinlich erachtet“, berichtet Lotta Cordes, Pressesprecherin des Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz.

Streifgebiete würden fehlen: Wanderungen von Braunbären in Niedersachsen unwahrscheinlich

„Braunbären kommen in Europa (mit Ausnahme der Bestände in Skandinavien, dem Baltikum und Russland) überwiegend in den größeren europäischen Gebirgen vor“, so die Sprecherin weiter. Ihr Vorkommen, insbesondere in Mittel-, Süd- und Westeuropa, sei auf einige kleine voneinander getrennte Populationen in vom Menschen unbesiedelten Bereichen aufgespalten. Auch die Vorkommen in Polen und der Slowakei würden sich überwiegend auf die Gebirgsregionen beschränken. Und mit einer ruhigen Gebirgsregion kann Niedersachsen nicht dienen. Es würden in Niedersachsen also „geeignet große Streifgebiete fehlen“.

„Es ist nicht zu erwarten, dass Bären demnächst auch nach Niedersachsen kommen“, stimmt auch Silvia Teich, vom Naturschutzbund Deutschland zu. Auch bleibe abzuwarten, ob der Bär, der in Bayern gesichtet wurde, dort bleibt. Bei den Nachweisen von Bären in Süddeutschland würden Experten von einem durchziehenden Tier ausgehen.