5 skurrile Festival-Einsätze auf dem Deichbrand, die die Polizei Cuxhaven nie vergessen wird

Von: Lia Stoike

Musik, Camping und einer Menge Bier – da kann viel passieren. Ein Polizist erzählt von den Deichbrand-Einsätzen, die seine Kollegen nie vergessen werden.

Niedersachsen/Wanhöden – Jedes Jahr sorgt die Polizei Cuxhaven auf dem Deichbrand für Recht und Ordnung – auch in diesem Jahr. Mehr als 60.000 Besucher werden erwartet. Genügend Menschen, die dafür sorgen, dass den Beamten vor Ort nicht langweilig wird. Besonders jene, die schon seit Jahren dabei sind, haben viel mit den Festival-Besuchern erlebt. Sowohl schöne als auch dramatische Moment. Unsere Redaktion hat während des Festivals mit Pressesprecher Stephan Hertz gefragt, was bisher die skurrilsten Erlebnisse waren.



Dass vieles beim Deichbrand-Festival für Aufsehen sorgt, ist bekannt. So auch dieser Tankstellenwart, der einen Mega-Vorrat an Dosenbier für seine Festival-Kunden einkaufte. Aber auch die Anreise hat es in diesem Jahr in sich: Nicht nur verbot die Nordwestbahn ab Freitag, 21. Juli 2023, Bollerwagen mit in die Züge zu nehmen. In der Nacht zu Donnerstag fing ein 60.000 Tonnen Sattelzug Feuer und sorgte für Verkehrschaos.

Die Polizeibeamten erleben während des Deichbrands sehr viel. Ein Polizist packt nun aus, welche Festival-Einsätze er und seine Kollegen nie vergessen werden. (Symbolbild) © dpa/Hauke-Christian Dittrich

„Es gibt nichts, was es nicht gibt“, sagt Stephan Hertz gegenüber kreiszeitung.de. Wer über ein Festival-Gelände gehe, bekomme genau dieses Gefühl. Blödsinn und auch Spaß – davon lebe so eine Festival- und auch Campingplatz-Atmosphäre. Skurrile Einsätze sind da keine Seltenheit. „Es gab da verschiedene Sachen“, sagt Hertz.

1. Umgeschubste, mobile Toilettenkabinen, auch genannt „Dixi-Klos“

Mobile Toiletten umzuschubsen, sei auf dem Deichbrand immer wieder ein Grund, weshalb die Polizei ausrücken muss. (Symbolbild) © dpa/Julian Stratenschulte

„Natürlich gibt es das immer mal wieder, dass die Leute Dixi-Klos umschmeißen“, sagt Stephan Hertz. Am liebsten, wenn Leute gerade ihr Geschäft verrichten. „Das ist sehr gemein“, so Hertz. Eine Straftat ist das in erster Linie zwar nicht. Geht allerdings die mobile Toilette kaputt, handelt es sich um eine Sachbeschädigung, sagt Hertz. „Wenn jemand drinnen sitzt und er verletzt sich, dann ist das eine Körperverletzung.“ Zivilen ungehorsam möchte er das nicht nennen, aber „grober Unfug“ sei das schon. Hertz meint zwar, dass es vorkomme, betont aber: „Das sollen die Leute natürlich nicht machen.“



Es sei auch schon vorgekommen, dass Festival-Besucher keine Löcher in die Toilettenkabinen gebohrt und Konfetti-Pistolen durch das Loch gesteckt haben. „Während Leute dort drinnen gesessen haben.“ Auch dann seien Beamte der Polizei Cuxhaven bereits ausgerückt.

2. Die Folie einer Hauptbühne fliegt beinah im Sturm weg

Vor ein paar Jahren stürmte es während des Deichbrand-Festivals so stark, dass die Plane der Water Stage drohte wegzufliegen. (Symbolbild) © Imago/ Manngold

In einem Jahr hatte sich aufgrund starken Windböen und Sturm die Plane der Water Stage gelöst. Das ist eine der zwei großen Bühnen, auf denen bereits Hochkaräter wie Steve Aoiki standen. „Es war kurz davor, dass das Festival abgebrochen werden musste“, sagt Stephan Hertz. „Das muss 2014 oder 2015 gewesen sein.“ Die Plane konnte wieder eingefangen werden. Ein hiesiger Segelmacher konnte sie wieder flicken. Mit etwas Verspätung konnte das Festival, dann aber doch weitergehen.

3. Auf dem Camping-Platz: Leiche liegt im Zelt

Zwischen all der Party und dem Spaß ereignete sich beim Deichbrand 2019 ein schrecklicher Vorfall. Eine 26-Jährige starb wegen eines medizinischen Notfalls. (Symbolbild) © dpa/TNN

Viele Situationen der Festival-Besucher sind lustig. Die Polizei Cuxhaven muss sich allerdings auch schlimmen Ereignissen stellen. 2019 wurde eine 26-Jährige tot in ihrem Zelt aufgefunden. Ihre Freunde hatten sie am Sonntag in ihrem Zelt gefunden. „Da musste es schnell gehen“, sagt Hertz. Gerüchte und Spekulationen um die Todesursache seien schnell entstanden. Für die Beamten aber auch mental eine Herausforderung: „So traurig so ein Fall ist, so sachlich müssen wir ihn abarbeiten.“ Insbesondere für die Angehörigen und Freunde sei das wichtig gewesen. Die Beamten hat der Vorfall dennoch sehr getroffen. „Das ist schwierig.“

4. Mann legt sich im falschen Wohnmobil zur falschen Frau ins Bett

Diesen Vorfall beim Deichbrand werden die Polizeibeamten, vermutlich nie vergessen: Ein Mann legte sich zur falschen Frau, im falschen Wohnmobil ins Bett und merkte es nicht. (Symbolbild) © Matthias Bein / dpa

Ein kurioser Fall ereignete sich auf dem Wohnmobil-Campingplatz des Deichbrands. Ein Mann wollte sich nach einer durchzechten Nacht auf dem Deichbrand ins Bett begeben. Er öffnete die Tür zu seinem vermeintlichen Wohnmobil, machte sich etwas zu essen und legte sich schlafen. „Zu jemandem, der dort schon gelegen hat – nämlich einer Frau“, berichtet Stephan Hertz. Er merkte vermutlich erst dann, dass er im falschen Wohnmobil war, als die Frau plötzlich hochschreckte. „Panisch, wirklich panisch.“



Genau in dem Moment kommt der eigentliche Eigentümer des Wohnmobils auch dort an, sagt Polizei-Sprecher Hertz. „Das sorgte natürlich für eine etwas aggressive Grundstimmung.“ Gott sei Dank, konnten die Beamten den Konflikt ohne Schlägereien auflösen, trotz „erhitzter Gemüter auf allen Seiten“. Am Ende haben die drei Beteiligten zusammen ein Bier getrunken und alles war wieder gut. Stephan Hertz räumt allerdings ein: „Das Wohnmobil sah augenscheinlich genauso aus wie seins.“

5. Riesen-Jenga und Handball auf dem Camping-Platz

Die Cuxhavener Polizisten werden auf dem Festival ständig von Besuchern und Campern angesprochen. Aber nicht nur, um für Recht und Ordnung zu sorgen, sondern auch, um zum Beispiel beim Riesen-Jenga mitzuspielen. (Symbolbild) © dpa/Hauke-Christian Dittrich

Neben der seriösen Polizeiarbeit lassen sich die Beamten kleine Späße am Rande nicht entgehen. So kommt es regelmäßig vor, dass die Polizisten bei ihren Streifen über die Camping-Plätze von Deichbrand-Besuchern angesprochen werden. „Wir werden ständig angequatscht, aber das wollen wir auch“, sagt Stephan Hertz. Schließlich ist die Polizei auch beim Deichbrand Freund und Helfer. Letztes Jahr sei Hertz mit einer Kollegin über das Gelände gelaufen.



„Wir sind eigentlich gefühlt in jedes zweite Camp eingeladen worden.“ Neben der Einladungen zum Mittrinken oder beisammen sitzen, werden die Beamten auch zu Spielen aufgefordert. „Wir haben letztes Jahr Riesen-Jenga mitgespielt.“ Auch Handball haben die Polizisten mitgespielt. „So ein paar Tore werfen.“ Auch Konfetti-Kanonen und Seifenblasen-Maschinen hat Hertz schon in die Hand gedrückt bekommen. „Das ist echt gut.“