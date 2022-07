Skandal in niedersächsischen Kita? Krippenkinder offenbar zum Essen gezwungen

Von: Felix Busjaeger

In einer Kita in Niedersachsen sollen Kinder unter Zwang gegessen haben. Aktuell laufen die Ermittlungen (Symbolbild) © dpa/Sebastian Kahnert

Essen unter Zwang. Das soll in einer Kita im niedersächsischen Landkreis Göttingen vorgefallen sein. Die Ermittlungen laufen und die Erzieher sind freigestellt.

Nesselröden – Die Anschuldigungen lasten schwer auf dem Rücken der Erzieher: Die Mitarbeitende sollen in einer Krippengruppe in Nesselröden im Landkreis Göttingen Kinder gegen ihren Willen zum Essen gezwungen haben. Über die Vorwürfe berichtete zuerst das Göttinger Tageblatt. Demnach hat die Polizei die Ermittlungen wegen möglicher Kindeswohlgefährdung aufgenommen.

Kinder wohl zum Essen gezwungen: Ermittlungen laufen gegen Kita in Nesselröden

Wie brutal die Betreuungskräfte in Niedersachsen vorgegangen sein sollen, wird ebenfalls in dem Bericht erklärt: Der NDR schreibt, dass die Erzieher die Krippenkinder beim Essen angeschrieben und ihre Köpfe festgehalten haben sollen. Zudem soll den Kleinkindern Essen in den Mund gedrückt worden sein. Unter Zwang sollte wohl auch nassen Brot gegessen werden. Wer sich weigerte oder Nahrung ausspuckte, musste erneut essen.

Seitens der Polizei und der Staatsanwaltschaft wurden bislang keine Details zu dem Vorfall genannt. Außerdem wurden Ermittlungen gegen eine Kindertagesstätte in Nesselröden nicht bestätigt. Gegenüber dem NDR bestätigte eine Polizeisprecherin allerdings, dass die Vorwürfe derzeit „intensiv“ geprüft werden. Geführt werden die Ermittlungen vom Zentralen Kriminaldienst in Göttingen. Auch die Staatsanwaltschaft und andere Behörden sind in den Fall involviert. Der Träger der betroffenen Kindertagesstätte kooperiert laut NDR mit den Ermittlern und sprach davon, dass Mitarbeitende pädagogisch nicht angemessen gehandelt hätten. Die Beschuldigten wurden von der Arbeit freigestellt.

