Silvesterparty zu fünft

Land nimmt geplante Corona-Lockerungen zurück

+ © IMAGO IMAGES/SERIENLICHT Sie dürfen noch zwei Erwachsene einladen: Auch über den Jahreswechsel sollen in Niedersachsen nur Treffen von maximal fünf Personen aus höchstens zwei Haushalten erlaubt sein. © IMAGO IMAGES/SERIENLICHT

Hannover – In Niedersachsen wird es über Silvester doch keine Lockerungen der aktuellen Kontaktbeschränkungen geben. Auch über den Jahreswechsel sollen nur Treffen von maximal fünf Personen aus höchstens zwei Haushalten erlaubt sein. An den Weihnachtstagen vom 24. bis zum 26. Dezember werden allerdings Treffen von bis zu zehn engen Verwandten erlaubt. Für Freunde und Bekannte indes gilt auch an den Festtagen weiterhin die Fünf-Personen-Regel aus maximal zwei Haushalten. In allen Fällen sind Kinder bis 14 Jahre von der Regelung ausgenommen. Das hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil am Donnerstag in Hannover erklärt.