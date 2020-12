Jahreswechsel in Niedersachsen: Was ist erlaubt an Silvester und Neujahr?

Die Weihnachtsfeiertage sind vorbei - nun steht der Jahreswechsel vor der Tür. Ähnlich wie unter dem Tannenbaum gelten auch an Silvester und Neujahr besondere Corona-Regeln. Was ist erlaubt?

Der Verkauf von Feuerwerkskörpern ist bundesweit verboten .

von ist . Niedersachsen erlaubt das Zünden von Feuerwerk unter bestimmten Voraussetzungen.

Es gilt ein Ansammlungsverbot sowie ein Verbot des Mitführens von Feuerwerk auf belebten Plätzen.

Hannover - Erst wurde alles, was mit Feuerwerk zu tun hat, verboten. Dann kippte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg (OVG) die Entscheidung, dass das Mitführen von Feuerwerkskörpern ebenfalls untersagt ist, Ansammlungen sind aber weiterhin verboten, die Wunderkerze darf jedoch brennen. Kurz vor dem Jahresende kann man durchaus den Überblick verlieren, was denn nun in der Nacht zum neuen Jahr erlaubt ist und was man lieber sein lassen sollte. Ein Überblick über die Regeln zu Silvester und Neujahr in Niedersachsen.

+ An Silvester und Neujahr gilt in der Öffentlichkeit ein Ansammlungsverbot. © Moritz Frankenberg / picture alliance / dpa

Ganz klar geregelt ist, dass der Verkauf von Feuerwerkskörpern in diesem Jahr durch eine Verordnung von Bundestag und Bundesrat bundesweit verboten ist. Sollten sich in Werbeprospekten noch Angebote für Raketen, Böller und anderes Feuerwerk finden, ist dies nicht gültig. Vermutlich konnte der Druckauftrag so schnell nicht mehr geändert werden. Selbst wenn das OVG einige Verbote gekippt hat, gilt dadurch, dass Feuerwerk nicht verkauft werden darf. Der Teil der Regelung ist eindeutig, andere Regeln sind etwas komplexer.

Ist Feuerwerk in der Silvesternacht nun in Niedersachsen komplett verboten?

Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern soll in der Silvesternacht zumindest auf belebten Straßen und Plätzen verboten sein. Die Landesregierung möchte die Corona-Verordnung dahingehend ändern. Nach dem Beschluss des OVG ist das Mitführen und Abbrennen nämlich nicht mehr untersagt. Begründet wurde diese Entscheidung damit, dass das erlassene Feuerwerksverbot zu weitreichend sei. Als Infektionsschutzmaßnahme sei ein so umfassendes Verbot nicht notwendig, hieß es vom OVG. Die neue Regelung besagt nun, dass Verbote zum Abbrennen örtlich beschränkt sind. Landkreise und Städte legen die Bereiche, in denen kein Feuerwerk gezündet werden darf selbst fest. Öffentliche Feuerwerk-Veranstaltungen bleiben jedoch im Sinne des Infektionsschutzes verboten.

Nachdem das nieders. OVG das generelle Böllerverbot aufgehoben hatte, hat das Ges. Min. die Regeln neu verfasst. Verboten ist an #Silvester das Abbrennen von Feuerwerk an besonders belebten Str. u. Plätzen, die v. den Kommunen festgelegt werden. Das Verkaufsverbot gilt weiter — ZDF Niedersachsen (@ZDFhannover) December 22, 2020

Es gibt demnach die Möglichkeit Feuerwerk zu zünden, sofern die Regeln eingehalten werden. Die über das gesamte Jahr erhältlichen Knallerbsen oder Wunderkerzen dürfen genutzt werden. Weiterhin wird auf der Homepage des Landes erklärt, dass Feuerwerkskörper, die möglicherweise noch aus dem vergangenen Jahr im Keller ruhen, „im eigenen Garten, auf einer ruhigen Straßen oder einem ruhigen Platz abgebrannt werden“ dürfen. Dabei muss das Ansammlungsverbot beachtet werden. Auf belebten Plätzen dürfen auch die Reste aus dem Vorjahr nicht mitgeführt oder gar abgebrannt werden.

Mit wie vielen Menschen aus wie vielen Haushalten darf ich feiern?

Es gilt ein Ansammlungsverbot. Das heißt, es dürfen sich keine Gruppen mit mehr als fünf Personen draußen versammeln. Die große Feier mit der gesamten Nachbarschaft ist somit nicht erlaubt. Für die Feier zuhause gilt ebenfalls, dass maximal fünf Personen aus zwei Haushalten zusammen die Wunderkerze anzünden dürfen. Sollte der eigene Haushalt selbst aus mehr als fünf Personen bestehen, muss natürlich niemand das Haus oder die Wohnung verlassen. Es handelt sich um einen Haushalt und für den schreibt keine Corona-Verordnung eine Limitierung vor.

+ Das große Feuerwerk an Silvester mit der gesamten Nachbarschaft ist nicht möglich, aber Wunderkerzen dürfen auch zu diesem Jahreswechsel für festliche Stimmung sorgen. © Karl-Josef Hildenbrand / picture alliance / dpa

Auch gilt, dass nahe Angehörige an der Feier teilnehmen dürfen, selbst wenn damit die erlaubt Zahl von zwei Haushalten überschritten wird. Nicht überschritten werden darf jedoch die Zahl von maximal fünf Personen. Gefeiert werden darf somit zum Beispiel mit Schwester und dem Elternpaar sowie dem Partner der zum eigenen Haushalt gehört. Es sitzen dann zwar drei Haushalte zusammen, Schwester und Eltern gehören jedoch zu den nahen Angehörigen und die Maximalzahl von fünf Personen wird nicht überschritten. Kinder bis 14 Jahre werden zudem nicht mit eingerechnet. Die Kontakt-Regeln gelten außerdem bis zum 10. Januar und bleibt somit nicht auf die eine Nacht beschränkt.

Was gilt im Nachbarland Bremen?

Nachbar Bremen geht strikter vor in der Nach zum neuen Jahr. Silvesterfeuerwerk ist im kleinsten Bundesland grundsätzlich untersagt. In Bremen und Bremerhaven gilt ein Abbrennverbot von Feuerwerksartikeln. Dort ist auch untersagt, die Raketen und Böller, die noch im Keller herumlagen zu zünden. Wunderkerzen und Knallerbsen, die ganzjährig gekauft werden können, sind aber auch in Bremen erlaubt. (Mit Material der dpa)

Rubriklistenbild: © Karl-Josef Hildenbrand / picture alliance / dpa