Sieben Verletzte bei Großfeuer in Altenwohnheim

In Wilhelmshaven

Das Altenheim wurde durch den Brand so stark beschädigt, dass noch in der Nacht mit den Abrissarbeiten begonnen wurde.

Wilhelmshaven - Sieben Menschen sind bei einem Großbrand in einem Altenwohnheim in Wilhelmshaven verletzt worden. Alle 66 Bewohner sowie ein Besucher konnten am Dienstagabend jedoch in Sicherheit gebracht werden, wie die Polizei mitteilte.