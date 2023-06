Sicherheitslücke bei AOK-Niedersachsen und -Bremen: Nicht autorisierte Zugriffe möglich

Von: Marcel Prigge

Eine Sicherheitslücke sorgt derzeit für viel Trubel bei der AOK. Diese hatte nicht autorisierte Zugriffe auf eine Anwendung ermöglicht. © Manfred Bail/Imago

Eine Sicherheitslücke in der Software der AOK ist aufgedeckt worden. Diese hatte nicht autorisierte Zugriffe auf eine Anwendung ermöglicht.

Bremen/Hannover – Mehrere Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK) sind nach Verbandsangaben von einer Sicherheitslücke in einer Software für Datenübertragungen betroffen. Es werde geprüft, ob dies einen Zugriff auf Sozialdaten von Versicherten ermöglicht habe, teilte der AOK-Bundesverband am Freitag, 2. Juni 2023, in Berlin mit.

Nicht autorisierte Zugriffe möglich: Sicherheitslücke bei AOK-Niedersachsen und -Bremen

Betroffen seien die AOKs Baden-Württemberg, Bayern, Bremen/Bremerhaven, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz/Saarland, Sachsen-Anhalt und AOK Plus in Sachsen und Thüringen sowie der Bundesverband.

Die Lücke ermögliche nicht autorisierte Zugriffe auf eine Anwendung, die zum Datenaustausch mit Firmen, Leistungserbringern und der Bundesagentur für Arbeit genutzt werde. Nach dem Erkennen der Schwachstelle in der Software seien umgehend vorgesehene Maßnahmen zur Sicherung von Daten eingeleitet worden. Zudem sei das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) informiert worden. (Mit Material der dpa)