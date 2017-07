Mehr Sicherheit für Wanderer und Radfahrer im Harz

Einschränkungen durch Baumfällungen

+ © dpa/Swen Pförtner Vom Borkenkäfer befallene Fichten überragen ihre gesunden Artgenossen an der Eckertalsperre im Harz. © dpa/Swen Pförtner

Wernigerode/Schierke - Weil sie teilweise abgestorben und eine Gefahr für Wanderer und Radfahrer sind, müssen rund um den Brocken im Nationalpark Harz alte Fichten gefällt werden. Von diesem Montag an bis 4. August komme es zu Einschränkungen entlang der Brockenstraße und dem Bahnhof in Schierke, teilte die Nationalparkverwaltung in Wernigerode mit.