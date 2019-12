Mann verletzt Mutter und Tochter mit Messer - dann greift das SEK ein

Ein 35 Jahre alter Mann hat am Samstag seine Lebensgefährtin und deren Tochter mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Wenig später griff das SEK aus Hamburg zu und nahm den Angreifer fest.

Mann verletzt Lebensgefährtin und deren Tochter mit Messer

Opfer flüchten vor Täter aus Wohnung in Stade

SEK aus Hamburg nimmt Mann wenig später fest

Stade - In Stade ist es am Samstagmorgen gegen 6 Uhr zu einem Angriff mit einem Messer gekommen. In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Hohenwedeler Weg hatte ein Mann auf zwei Frauen eingestochen, heißt es in einer Meldung der Polizei.

Ein Nachbar hatte demnach Gepolter und Hilfeschreie aus der Wohnung gehört und die Polizei per Notruf verständigt. Daraufhin wurden sofort mehrere Streifenwagen zum Einsatzort in Stade entsandt.

In der Wohnung war es aus am Samstagmittag nach ungeklärter Ursache offenbar zu einem Streit zwischen dem 35-jährigen Tatverdächtigen und mehreren Personen gekommen, der dann eskalierte. Der Stader stach im Verlauf der Auseinandersetzung mit einem Messer auf seine 35-jährige Lebensgefährtin und ihre 16-jährige Tochter ein und verletzte diese dabei schwer. Beiden gelang es jedoch zusammen mit einem ebenfalls 16-jährigen Jugendlichen nach und nach aus der Wohnung zu flüchten.

Nach Messerangriff in Stade in Klinik eingeliefert

Die beiden Verletzten wurden laut Polizeiangaben nach der Erstversorgung durch den Stader Notarzt vom Rettungsdienst ins Elbeklinikum eingeliefert. Vor Ort waren vier Rettungswagen, ein Notarzt und der Organisatorische Leiter Rettungsdienst sowie der Leitende Notarzt des Landkreises Stade.

Lesen Sie auch: Hier herrscht in Niedersachsen Böllerverbot

Polizeibeamte aus Stade, Buxtehude und Bremervörde umstellten derweil das Gebäude und forderten aufgrund der unklaren Lage und der Bewaffnung des Täters die Unterstützung durch ein Spezialeinsatzkommando aus Hamburg an. Als die SEK-Einsatzkräfte eintrafen, konnten diese den 35-Jährigen gegen 8.40 Uhr in seiner Wohnung widerstandslos festnehmen.

Messerstecher aus Stade mehrfach polizeibekannt

Der Stader, der der Polizei aus verschiedenen anderen Ermittlungsverfahren in der Vergangenheit bekannt ist, wurde in den Gewahrsam der Polizei Stade eingeliefert und musste sich dort erkennungsdienstlichen Maßnahmen und ersten Vernehmungen unterziehen. Da bei ihm der Verdacht auf Drogenmissbrauch entstand, wurde zusätzlich eine Blutprobe angeordnet und entnommen.

Beamte des 1. Fachkommissariats der Polizeiinspektion Stade haben die Ermittlungen aufgenommen - unter anderem wegen versuchten Todschlags und diverser Körperverletzungsdelikte.