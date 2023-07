Seit 2017 vermisst: mutmaßliches Ex-Hells-Angels-Mitglied Abdullah Rezan Cakici – Polizei hat neue Hinweise

Die Polizei hat neue Hinweise im Vermisstenfall des angeblichen Ex-Hells-Angels-Mitglieds Abdullah Rezan Cakici erhalten und die Ermittlungen wieder aufgenommen.

Oldenburg – Seit dem 3. Juli 2017 wird Abdullah Rezan Cakici vermisst. Der ehemalige „Hells Angels“-Rocker galt als Mitglied der Bande, bevor er plötzlich verschwand. Die Polizei Oldenburg hat nun die Ermittlungen wieder aufgenommen, da neue Hinweise aufgetaucht sind. Trotz intensiver Suche wurde bislang keine Leiche gefunden. Aus ermittlungstaktischen Gründen wurden keine Details zu den neuen Hinweisen bekannt gegeben.

Polizei Oldenburg hat neue Hinweise erhalten: Abdullah Rezan Cakici seit 2017 vermisst – er soll Ex-Roker sein

Um mögliche neue Erkenntnisse zu gewinnen, hat die Polizei ein Hinweisportal im Fall Rezan Cakici eingerichtet. Dort können anonym Informationen, Fotos und Videos hochgeladen werden. Die Beamten erhoffen sich dadurch neue Impulse für die Ermittlungen. Bisher haben viele Personen, die möglicherweise relevante Informationen haben könnten, nicht mit der Polizei gesprochen. Die Ermittler hoffen, durch das Portal insbesondere Aufnahmen aus dem Zeitraum des Verschwindens im Juli 2017 zu erhalten. Selbst vermeintlich unwichtige Schnappschüsse könnten dabei von Bedeutung sein.

Wie die TAZ berichtet, war Abdullah Rezan Cakici zeitweise der Anführer der „Hells Angels Turkey Nomads“ in Bielefeld. Vor seinem Verschwinden soll es zu einem Streit innerhalb seiner kurdischen Großfamilie gekommen sein, bei dem es um Geld aus Drogengeschäften ging, das verschwunden sein soll.

Die Stunden vor seinem Verschwinden sind dokumentiert. Ein Überwachungsvideo einer Bankfiliale in Oldenburg zeigt, wie Cakici am 3. Juli 2017 um 19:25 Uhr Geld auf sein Konto einzahlt. Um 19:51 Uhr loggt sich sein Handy in das WLAN-Netzwerk einer Shisha-Bar in der Nähe des Bahnhofs ein. Sein Cousin Ali Cakici behauptet, er habe Abdullah Cakici zum letzten Mal in dieser Shisha-Bar gesehen, so die TAZ. Kurz darauf habe er ihm angeboten, ihn zu begleiten, was Cakici jedoch ablehnte. Wenig später verließ Cakici allein die Bar durch den Hinterausgang und verschwand seitdem spurlos.

Cakici war ein großgewachsener Mann von 1,97 Metern, ein muskulöser Kampfsportler mit zahlreichen Tätowierungen. Er war zeitweise Anführer der Hells Angels Turkey Nomads in Bielefeld und hatte eine Vorstrafenakte mit etwa 20 Einträgen wegen verschiedener Delikte wie Beleidigung, Körperverletzung, Nötigung und Waffenbesitz. Er war auch Vater zweier Kinder und galt als Familienmensch.

Abdullah Rezan Cakici soll in Drogengeschäfte verwickelt gewesen sein

Es wird vermutet, dass Abdullah Rezan Cakicis Verschwinden mit Drogengeschäften in Verbindung steht. Es gibt Gerüchte, dass er möglicherweise mit einer halben Million Euro abgehauen ist, die er seinem Cousin gestohlen haben könnte. Die Polizei geht von Drogengeschäften im Hintergrund aus. Es wird auch spekuliert, dass er nach Schweden geflohen sein könnte. Sein Vater ist jedoch überzeugt, dass sein Neffe Ali für das Verschwinden seines Sohns verantwortlich ist. Ali Cakici ist ebenfalls Mitglied der Hells Angels Key Area Bremen.

Der Fall Rezan Cakici führt tief in eine Welt, in der kurdische Großfamilienkultur und die ungeschriebenen Gesetze der Rocker verschmelzen. Es ist eine Welt, in der Schusswaffen allgegenwärtig sind und Bomben unter geparkten Autos explodieren können. Die Ermittlungen haben in Bremen Kattenturm begonnen, einem Stadtteil mit vielen Hochhäusern und einer hohen Migrantenpopulation. Dort leben auch die Frau und Kinder des Verschwundenen sowie sein Vater Necat Cakici. Necat bezeichnet sich als „Lehrer“, obwohl er nie als solcher gearbeitet hat. Über seine Einkommensquelle schweigt er, so die taz.

Necat Cakici hofft trotz allem, dass sein Sohn noch am Leben ist. Er hat in den Monaten nach dem Verschwinden auf Facebook um ein Lebenszeichen von ihm gebeten, aber es gab keine Antwort. Necat Cakici hat der Polizei von seinem Verdacht gegenüber seinem Neffen Ali Cakici erzählt, der nach Istanbul geflohen ist. In der Nacht des Verschwindens warteten zwei Freunde von Ali in einem Auto in der Nähe der Shisha-Bar. Die Polizei konnte dies durch die Auswertung von WhatsApp- und GPS-Daten feststellen. Die Spuren verlieren sich jedoch anschließend. Die Polizei hat die Ermittlungen vorerst erfolglos eingestellt, da weder eine Leiche noch ein nachweisbares Motiv gefunden wurde.

Necat Cakici hat kein Vertrauen in die Justiz und spricht von „Selbstjustiz“. Er droht mit Gewalt, falls es zu einem Zusammentreffen mit Ali kommen sollte, so die taz. Seiner Meinung nach hat Ali Cakici seinen Sohn getötet. Die Polizei fand bei einer Kontrolle in Necat Cakicis Tasche mehrere Packungen Viagra, eine Menge 50-Euro-Scheine und eine Pistole. Necat Cakici hat in Kattenturm sein Auto vor seiner Wohnung abgestellt, und kurz darauf explodierte eine Bombe unter dem Fahrzeug. Die Polizei geht davon aus, dass dies ein Anschlag aus dem Rockermilieu war, aber die genauen Hintergründe sind unbekannt.

Die Suche nach Abdullah Rezan Cakici und die Ermittlungen in diesem Fall werfen einen Blick in eine Welt voller Gewalt, Geld und Macht. Die Kurdischen Großfamilien und die Kultur der Rocker haben viele Gemeinsamkeiten. Beide Gemeinschaften zeichnen sich durch Loyalität nach innen und Härte nach außen aus. Die Rocker sind eine Bruderschaft, in der die Mitglieder füreinander einstehen und zusammenhalten. Drogengeschäfte sind in dieser Welt an der Tagesordnung, dürfen aber nicht von der Polizei entdeckt werden, da dies den Ausschluss aus der Bruderschaft bedeuten würde. Es gibt Gerüchte, dass Abdullah Rezan Cakicis Verschwinden mit solchen Drogengeschäften zusammenhängt, aber es gibt keine Beweise dafür, dass die Hells Angels Turkey hinter seinem Verschwinden stecken.

Es gibt viele offene Fragen in diesem Fall, und die Suche nach Antworten dauert an. Das Hinweisportal, das die Polizei eingerichtet hat, könnte neue Erkenntnisse bringen. Es bleibt zu hoffen, dass der Fall Abdullah Rezan Cakici gelöst und die Wahrheit ans Licht gebracht wird.