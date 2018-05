Tödlicher Unfall auf unbeschranktem Bahnübergang

Seesen - Bei der Kollision mit einer Regionalbahn auf einem Bahnübergang im Landkreis Goslar ist am Donnerstag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Zur Identität des Toten machte die Polizei zunächst keine Angaben. Auch wie es zu dem Zusammenstoß auf dem beschrankten Übergang in der Nähe von Seesen gekommen ist, sei noch offen, sagte eine Sprecherin. Die 20 Passagiere der Regionalbahn und der Lokführer blieben unverletzt. Sie wurden mit einem Bus zum Bahnhof Seesen gebracht. Der Zugverkehr auf der Regionalstrecke Kreiensen - Bad Harzburg wurde zeitweise eingestellt.

Ein Zeuge hatte die Kollision am Morgen kurz vor sieben Uhr gemeldet. Den Einsatzkräften bot sich an der Unfallstelle ein Bild des Grauens. „Der Bereich glich einem Trümmerfeld“, sagte eine Polizeisprecherin. Das Motorrad sei bei dem Zusammenprall mit der Regionalbahn, die auf der Fahrt von Kreiensen nach Bad Harzburg war, in mehrere Teile zerrissen worden. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Dabei werde die Landespolizei von Experten der für die Bahn zuständigen Bundespolizei unterstützt, sagte ein Sprecher.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa (Symbolbild)