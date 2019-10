Seenotretter im Einsatz: Segler und Surfer aus der Nordsee gerettet

Zwei Männer schwer verletzt

+ © dpa/Mohssen Assanimoghaddam In der Nordsee sind zwei Wassersportler in Not geraten. © dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Zur Rettung zwei Schwerverletzter aus der Nordsee sind die Seenotretter vor Norderney und Sylt am Mittwoch im Einsatz gewesen. Ein Surfer und ein Segler sind in Not geraten.