Mit fast 4,6 Promille am Steuer: Polizei stoppt Betrunkenen

Seelze - Die Polizei hat in der Region Hannover einen Mann mit knapp fünf Promille Alkohol gestoppt.

Bei der Kontrolle in Seelze am Pfingstmontag sei ein Atemalkoholwert von 4,59 Promille gemessen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zeugen hatten beobachtet, wie der Mann torkelnd zu seinem Wagen gegangen war. Zuvor hatte der 44-Jährige am Kiosk noch Wodka gekauft.

Die von Zeugen gerufenen Polizisten stoppten den Betrunkenen. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zudem beschlagnahmte die Polizei seinen Führerschein.

