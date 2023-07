Störfaktor Mensch: Warum Seehundbabys ihre Mutter verlieren und zu Heulern werden

Von: Dagmar Schlenz

Mehr als 100 Heuler werden zurzeit in der Seehundstation Norddeich aufgezogen. Und es werden noch mehr, wenn die Sommerurlauber an die Nordsee strömen.

Norddeich – In der Seehundstation Norddeich in Niedersachsen herrscht Hochbetrieb: 111 hungrige Seehund-Mäuler müssen dort zurzeit gestopft werden. Niedlich sehen die kleinen Heuler aus, wenn sie einen mit ihren großen Kulleraugen anschauen. Doch dass sie ohne ihre Mutter aufwachsen müssen, ist in den meisten Fällen die Folge menschlicher Fehler, erklärt Peter Lienau von der Seehundstation Norddeich im Gespräch mit kreiszeitung.de.

Name: Heuler Bedeutung: Allein gelassene Jungtiere von Seehunden und Kegelrobben Alter: wenige Tage bis ca. drei Wochen Größe: ca. 80 bis 100 Zentimeter

Heuler in der Nordsee: Menschen oft Schuld am Verlust der Mutter

Die Seehundstation in Norddeich zieht gerade während der Zeit der Heuler-Aufzucht zahlreiche Besucher an. Das Paradoxe: Die Touristenattraktion ist durch den Einfluss des Tourismus auf die Natur überhaupt erst notwendig geworden. Mit 111 Tieren liegt die Zahl der in Norddeich betreuten Heuler leicht unter dem Vorjahr, so Peter Lienau, Geschäftsführer der Seehundstation Norddeich. Grund dafür sei nicht nur das günstige Wetter zum Beginn der Geburtensaison der Seehunde, sondern auch die Lage der Feiertage.

Lange Wochenenden mit schönem Wetter produzieren viele Heuler.

Denn an langen Wochenenden zieht es besonders viele Besucher an die Strände der Nordsee. „Lange Wochenenden Mitte Juni mit schönem Wetter produzieren viele Heuler“, weiß Lienau aus Erfahrung. „Viele Besucher am Strand bedeuten viel Störpotenzial“. Zwar können auch starke Gewitter, die in Niedersachsen in den vergangenen Wochen starke Schäden angerichtet haben, oder anhaltender starker Nordwind einen jungen Seehund von seiner Mutter trennen. Doch oft sind Menschen Schuld daran, dass ein Seehundbaby seine Mutter verliert – und zu einem Heuler wird.

Lucy und Leo sind nur zwei von insgesamt 111 Heulern, die in der Seehundstation Norddeich großgezogen werden. © Seehundstation Norddeich

Heuler in der Nordsee: Schutzzonen der Tiere respektieren

Besonders heftig seien die letzte Juli- und die erste August-Woche, wenn alle Bundesländer Ferien haben, so Lienau. Manche Menschen würden leider denken, im Urlaub dürften sie alles. Es gab schon Urlauber, die sich zum Sonnenbaden auf die Seehundbank gelegt haben, berichtet der Geschäftsführer der Seehundstation Norddeich. „Da kommt dann natürlich kein Seehund mehr an Land“.

Es gibt einige Regeln, wie sich Strandbesucher im Umgang mit Seehunden verhalten sollten. Ganz oben steht der respektvolle Umgang mit der Natur und die Beachtung der „Schutzzone I“. Die auch als „Ruhezone“ bezeichneten Bereiche im Nationalpark Wattenmeer sind „nutzungsfreie Gebiete“ und dürfen nicht betreten werden. Meist sind diese Zonen durch Schilder oder Absperrungen gekennzeichnet.

Sollte ein Seehund in der Erholungs- oder Zwischenzone ruhen, gilt es, unbedingt weiten Abstand zu halten – nur so bestünde eine Chance, dass dieser wieder Kontakt zur Mutter bekommt oder sich stressreduziert ausruhen kann. Auf ein Selfie mit Wildtier müsse in jedem Fall verzichtet werden. Und auf noch einen wichtigen Punkt weist Lienau hin: Im Nationalpark müssen Hunde an die Leine. Das schützt nicht nur die Wildtiere, sondern auch den eigenen Vierbeiner. Denn ein Seehundbiss ist für Mensch und Hund gefährlich, es besteht die Gefahr von Infektionen, ausgelöst durch übertragene Bakterien.

Heuler-Aufzucht in Norddeich: Ziel ist die Auswilderung

Jedes Jungtier, das jemand an einem der Strände der Inseln oder am Festlanddeich findet, wird zunächst individuell geprüft. Erst wenn klar ist, dass der Kontakt zur Mutter verloren wurde, gilt es als Heuler. Großgezogen werden in der Seehundstation Norddeich nur gesunde Tiere, die eine Chance haben, in der wilden Population zu 100 Prozent zurechtzukommen. Ist ein Tier nicht überlebensfähig, weil es krank, stark dehydriert oder schwer verletzt ist, wird es eingeschläfert. Das ist aber glücklicherweise nur bei einem geringen Anteil der gefundenen Heuler nötig.

Durchschnittlich 65 Tage bleibt ein kleiner Seehund in menschlicher Obhut, bevor er zurück zu seinen Artgenossen in der Nordsee kann. Für ihre Auswilderung müssen die Heuler mindestens 25 Kilogramm Gewicht auf die Waage bringen. Bis zu vier Kilogramm Hering pro Tier werden von den Helferinnen und Helfern der Seehundstation jeden Tag verfüttert, um die Seehunde aufzupäppeln. Anfang August sollen dann die ersten Tiere wieder in die Freiheit entlassen werden.