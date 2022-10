Statt AKW: Habeck setzt auf schwimmende Ölkraftwerke in der Nordsee – „Völlig irre“

Von: Andree Wächter

Schwimmendes Ölkraftwerk („power barges“) könnten bald vor der Nordseeküste liegen und Strom produzieren. © Karadeniz Holding

Das AKW Lingen steht vor der Abschaltung. Als Alternative will Robert Habeck (Grüne) auf Öl-Kraftwerke-Schiffe setzen. Doch auch das sorgt für Zoff.

Berlin – Verlassen die Grünen weiter den Pfad der Umweltpartei? Dem Bundes-Wirtschaftsministerium um Minister Robert Habeck liegt ein Angebot der belgische Firma Exmar vor. Sie bietet drei Öl-Kraftwerks-Schiffe (sogenannte „power barges“) an. Damit könnte vor der deutschen Nordseeküste Strom erzeugt werden. Die Schiffe könnten dann das Atomkraftwerk (AKW) Lingen ersetzten, welches Ende des Jahres vom Netz geht. Damit gehen 1300 Megawatt (MW) verloren.

Dass ein solches Angebot schon länger vorliegt, bestätigte Staatssekretär Patrick Graichen. Es seien der Bundesregierung Schiffe angeboten worden, um „jeweils bis zu 450 Megawatt elektrischer Leistungen auf Basis von Öl in Deutschland zu installieren“, sagte er. Die Verhandlungen mit der belgischen Firma wurden allerdings noch nicht aufgenommen. Wann und ob überhaupt ist noch unklar.

Streit um Abschaltung vom AKW Lingen: Schiffe als Kraftwerke vor der niedersächsischen Nordsee-Küste geplant

Die Kraftwerks-Schiffe, die Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nach der Abschaltung vom AKW Lingen einsetzen will, sind rund 140 Meter lang und Turbinen erzeugen den Strom. Der Strom wird dann per Kabel an Land transportiert. Eine Betankung der Schiffe erfolgt von der Seeseite aus.

Sollten die Schiffe zum Einsatz kommen, dann wäre auch die neue Landesregierung mit im Boot. Sie müssten dafür votieren, dass es in dem weitgehend naturgeschützten Gebiet der Nordseeküste einen CO₂-Ausstoß eines mittleren Kohlekraftwerks geben soll. Es könnte für die mögliche Rot-Grüne-Landesregierung ein erster Stresstest werden. Eine weitere Herausforderung könnte die Bohrung vor Borkum werden.

Öl-Kraftwerke-Schiffe statt Atomkraftwerk: Experten sehen den Plan von Habeck skeptisch

Experten sind entsetzt: „Habeck setzt hier kurzfristig auf Dreckschleudern, aus denen er langfristig aussteigen will – nur um den grünen Fetisch des Atomausstiegs aufrechtzuerhalten“, kritisiert Volkswirtschafts-Professor Jan Schnellenbach von BTU Cottbus in der Bild.

Debatte um Kernkraft: FDP pocht auf Verlängerung der AKW-Laufzeiten

Schon im September ploppte das Thema bei den Parteien im niedersächsischen Landtag auf. Damals sprach sich der damalige FDP-Chef Stefan Birkner für den Weiterbetrieb des Atomkraftwerks in Lingen aus. Wenn viel Windstrom eingespeist werde, habe das Kernkraftwerk Emsland eine „regulierende und schützende Funktion“, erläuterte der FDP-Politiker. „Dann könnte man auf das Ölkraftwerksschiff verzichten. Das ist völlig irre, daraufzusetzen.“

Warum die ganze Aufregung? Eine der Begründungen, warum das Atomkraftwerk Lingen nicht einmal mehr in den Reservebetrieb geht, gibt das Wirtschaftsministerium. Die Aussage sorgte in der Energiebranche für einige Überraschungen. Die „power barges“ seien eine weniger risikoreiche Alternative, so das Ministerium.