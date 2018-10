Schwerverletzter Autofahrer muss nach Wildunfall wiederbelebt werden

Sehnde - Bei einem Unfall mit einem Reh wird ein Mann lebensgefährlich verletzt. Er muss an der Unfallstelle wiederbelebt werden. Auch seine Beifahrerin wird schwer verletzt.

Bei einem Wildunfall in Sehnde in der Region Hannover ist ein 48-jähriger Autofahrer lebensgefährlich und seine 43-jährige Beifahrerin schwer verletzt worden.

Die beiden seien auf einer Landstraße mit ihrem historischen Sportwagen mit einem Reh zusammengestoßen und kamen von der Fahrbahn ab, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Dort prallte der Wagen gegen einen Baum und wurde auf einen Acker geschleudert. Eine Ärztin, die zufällig an der Unfallstelle vorbeikam, leistete sofort Erste Hilfe und musste den Mann wiederbeleben. Beide Fahrzeuginsassen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Das Tier starb noch an der Unfallstelle.

