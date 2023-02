Schwerer Verkehrsunfall auf der Hauptstraße zwischen Ohrensen und Issendorf

Von: Sebastian Peters

Die Fahrzeuge schleuderten nach dem Unfall in die Seitengräben der Fahrbahn © Polizei Stade

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Hauptstraße zwischen Ohrensen und Issendorf wurden mehrere Personen verletzt. Darunter auch mehrere Kinder!

Stade – Am Montagabend, 13. Februar 2023, gegen 17:30 Uhr, kam es auf der Hauptstraße zwischen Ohrensen und Issendorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Die 39-jährige Fahrerin eines Touran aus Stade befand sich mit ihren drei Kindern im Auto und fuhr aus Ohrensen in Richtung Linnah. Hierbei kam ihr der 21-jährige Fahrer eines Nissan Juke aus Brest entgegen, der aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.



Schwerer Unfall in Stade: Mehrere Kinder bei Frontalunfall verletzt

Die Touranfahrerin versuchte noch auszuweichen, aber die beiden Fahrzeuge kollidierten frontal. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Autos in den Seitengraben geschleudert. Alle fünf Insassen wurden bei dem Unfall verletzt und mussten von Rettungswagen aus Bargstedt, Horneburg, Stade und dem Landkreis Rotenburg sowie dem Stader Notarzt erstversorgt werden.

Der 21-jährige Nissanfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Stader Elbeklinikum eingeliefert. Die Touranfahrerin wurde ebenfalls schwer verletzt und zusammen mit ihrem verletzten 4-jährigen Sohn ins Krankenhaus Bremervörde gebracht. Die beiden 6- und 12-jährigen Jungen kamen in eine Klinik nach Hamburg-Harburg.



Ein großes Trümmerfeld bildete sich auf der Straße © Polizei Stade

Die Feuerwehr Ohrensen wurde alarmiert, um das Unfallfahrzeug abzusichern und auslaufende Betriebsstoffe aufzunehmen. Die Landesstraße 123 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme voll gesperrt werden, wodurch es zu Behinderungen im Verkehr kam.

Beide Unfallfahrzeuge wurden total beschädigt und der Schaden wird auf etwa 14.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zur Fahrweise des Nissanfahrers vor dem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Harsefelder Polizei unter der Nummer 04164-888260 zu melden.