Schwerer Verkehrsunfall auf der B401: Eine Tote und mehrere Verletzte

Fahrerin eingeklemmt

+ © NonstopNews/Peter Will Ein schwerer Unfall auf der B401 bei Edewecht forderte eine Tote und mehrere Verletzte. © NonstopNews/Peter Will

Drei Verletzte und eine Tote forderte ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 401 am Freitagmittag. Ein Transporter krachte in ein entgegenkommendes Auto.

Edewecht – Auf der B401 bei Edewecht kam es am Freitagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall, der eine Tote und mehrere Verletzte forderte. Ein Transporter kollidierte auf der Bundesstraße mit einem entgegenkommenden Golf, die Fahrerin des Pkw wurde infolgedessen massiv in dem Auto-Wrack eingeklemmt. Die Polizei hat umfangreiche Unfallermittlungen eingeleitet.

Schwerer Unfall auf der B401 bei Edewecht: Pkw-Fahrerin stirbt – drei Verletzte

Der schwere Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag, 29. Juli 2022, gegen 13:30 Uhr im Landkreis Ammerland in Niedersachsen. Zwischen Süddorf und Husbeke prallten laut NonstopNews ein Transporter mit drei Insassen und ein Golf mit einer Fahrerin zusammen. Zwei Männer im Transporter wurden schwer verletzt, der dritte erlitt leichte Verletzungen.

Da die Golf-Fahrerin massiv in dem Wrack ihres Autos eingeklemmt wurde, erlitt sie schwere Verletzungen. Diesen erlag sie noch an der Unfallstelle. Ein Großaufgebot an Rettungskräften wurde zur Unfallstelle gerufen und die Polizei leitete NonstopNews zufolge umfangreiche Unfallermittlungen ein.

Weitere Blaulicht-Nachrichten aus Niedersachsen: Einjährige wird von einem Auto erfasst und stirbt

Auch darüber hinaus kam es in Niedersachsen in den vergangenen Tagen zu dramatischen Verkehrsunfällen: Ein fünf Jahre alter Junge ist in Nordenham von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden, die Mutter erlitt einen Zusammenbruch. Außerdem wurde in Bohmte ein einjähriges Mädchen auf ihrem Bobbycar vor den Augen ihrer Eltern von einem Auto erfasst und verstarb noch an der Unfallstelle.