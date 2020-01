Auto erfasst Fußgängerin: Frau lebensgefährlich verletzt

Eine Fußgängerin ist in Delmenhorst von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Delmenhorst - Der 48-jährige Fahrer eines VW Tiguan war am Mittwoch gegen 6.45 Uhr auf der Düsternortstraße stadteinwärts unterwegs, als die 40-jährige Fußgängerin in Höhe der Hausnummer 7 plötzlich auf die Straße ging. Der Autofahrer versuchte noch, nach links auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Die 40-jährige Frau erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht, teilt die Polizei mit.

Die Düsternortstraße zwischen Cramerstraße und einem Fußgängerüberweg in der Nähe war bis etwa 8.30 Uhr gesperrt. Am VW entstand Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, melden dich bei der Polizei Delmenhorst unter Telefon 04221/1559-0.

Rubriklistenbild: © Boris Roessler/dpa