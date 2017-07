Schwere Gewitter verursachen große Schäden in Niedersachsen

Aufräumarbeiten am Samstag

+ © photoka Aufräumarbeiten nach dem starken Gewitter zwischen Wildeshausen und Goldenstedt. © photoka

Vechta/Goldenstadt/Twistringen - Umgestürzte Bäume, beschädigte Häuser und Autos und gesperrte Straßen - das ist die Bilanz eines schweren Unwetters in Teilen Niedersachsens. Mit neuen Gewittern rechnen Meteorologen am Wochenende nicht mehr - aber mit Regen am Montag.