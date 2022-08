Unwetter, Sturm und Hagel: DWD warnt vor schweren Gewittern in Niedersachsen

+ © Norbert Probst/imageBROKER/Imago Vor schweren Gewittern, wie hier in Baden-Württemberg, warnt der DWD zurzeit in Niedersachsen. Besonders der OSten des Landes sei betroffen. © Norbert Probst/imageBROKER/Imago

Das Wetter in Niedersachsen schlägt um, es werden schwere Gewitter erwartet. In einer Wetterprognose warnt der Deutsche Wetterdienst vor Unwetter und Sturm.

Hannover – Schwere Gewitter, Sturm und Hagel: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in einer Wetterprognose am heutigen Montag, 15. August 2022, vor Unwettern in Niedersachsen. Vor allem am Nachmittag und am Abend soll es knallen. Und auch die Wettervorhersage für die kommenden Tage verspricht weiterhin Gewitter in Niedersachsen.

Schwere Gewitter in Niedersachsen: DWD warn vor Unwettern, Sturm und Hagel

Gewitterwarnung in Niedersachsen durch den DWD: Die Hitzewelle des Hochs „Oscar“ bringt nach den hohen Temperaturen nun schwere Gewitter und Unwetter. Laut der Wetterprognose des DWD betrifft dies insbesondere den Nordosten des Landes. Lokal kommt es zu einer erheblichen Unwettergefahr. Der Grund: Mit zunehmendem Tiefdruckeinfluss gelangt feuchtere und nach wie vor sehr heiße Luft nach Niedersachsen und Bremen.

Wetter in Niedersachsen: Laut Wettervorhersage Unwetter und heftiger Starkregen

Die Wetterprognose der Meteorologen sagt Sturmböen von bis zu 85 km/h und Hagel beim Wetter in Niedersachsen voraus. Unwetter durch heftigen Starkregen und schwere Gewitter sind lokal möglich. So könnte bis zu 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit fallen. Diese Wettervorhersage gelte als „sehr wahrscheinlich“. Die Unwetterwarnung des DWD gilt bis in den Abend hinein, heißt es. In der Nacht zu Dienstag gebe es nur noch vereinzelt Gewitter, die Aktivität der Unwetter klinge ab.

Laut Wetterprognose komme es am Dienstagmorgen weiterhin stellenweise zu sehr dichtem Nebel. Die Menschen sollten sich auf Sichtweiten von unter 150 Meter einstellen.

Wettervorhersage nach den schweren Gewittern: Wetter in Niedersachsen bleibt unbeständig

Das Wetter in Niedersachsen bleibt danach unbeständig. Die Wettervorhersage für die kommenden Tage verspricht auch weiter Schauer und Gewitter. Auch der Meteorologe Dominik Jung, sagt für Niedersachsen und Deutschland eine kalte Dusche voraus. Am Donnerstag sei wieder Starkregen möglich. Verantwortlich für den Wetterumschwung ist das aufziehende Tief „Jelena“.