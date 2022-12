Schwere Explosion sprengt Haus in Vechta: Ursache noch unklar

Von: Fabian Raddatz

Eine schwere Explosion hat am späten Dienstagabend den Ortsteil Langförden in Vechta erschüttert und ein Wohnhaus zerstört. Die Polizei ermittelt.

Vechta – In einem Wohnhaus in Vechta ist es zu einer schweren Detonation gekommen, bei der der hintere Teil des Gebäudes komplett herausgesprengt wurde. „Vorweg haben wir noch eine Info bekommen, dass eine Rakete in das Haus eingeschlagen sein soll und dadurch der Brand entstanden ist“, so der Ortsbrandmeister. Dies hat sich jedoch nicht bestätigt.

Bei der Explosion wurde das Wohnhaus zerstört. © Nonstop News

Als die Rettungskräfte eintrafen, stand der hintere Teil des Hauses in Vollbrand. Teile des Daches und die Gibelwand lagen am Boden und auch auf der anderen Seite des Hauses wurden die Dachfenster und Fenster im Obergeschoss herausgedrückt. Trümmer lagen weit verstreut.

Schwere Explosion sprengt Haus in Vechta kaputt: „Ganzes Gebäude verschoben“

Die Bewohner waren zur Zeit des Unglücks gerade nicht zu Hause. Die Feuerwehr versuchte von innen sowie von außen den Brand unter Kontrolle zu bringen, was bei dieser Zerstörung eine große Herausforderung darstellte. „Das ganze Gebäude hat sich durch die Explosion verschoben“, so der Ortsbrandmeister weiter.

Ein Sachverständiger des THW muss nun die Statik des Gebäudes auf Standsicherheit überprüfen. Was genau die Explosion ausgelöst hat, ist noch unklar. Die Polizei stellte jedoch einen Benzinkanister sicher und hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

